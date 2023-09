Giovanna Mezzogiorno: «Il mio corpo è cambiato, ho preso peso e questo ha influito sulla carriera»

Unfitting (non all’altezza, inadeguata) è il titolo del cortometraggio ideato da Silvia Grilli direttrice di “Grazia”.

Dice a Repubblica:

«Digitando il nome di Giovanna Mezzogiorno la prima domanda che veniva fuori era “quanto pesa”».

Nel cast Fabio Volo e Ambra Angiolini, un brano di Tiziano Ferro. «Quella verso Giovanna è stata una forma di violenza, perché il suo fisico è cambiato, non era più la bella ragazza di L’ultimo bacio — spiega Grilli — le attrici non sono privilegiate, sono lavoratrici sottoposte, come tutte noi, al controllo del corpo».

Repubblica intervista Giovanna Mezzogiorno.

«L’argomento mi ha riguardato in prima persona. Sono stata molto criticata – non apertamente, non te lo dicono in faccia – quando avevo preso molto peso e non corrispondevo più all’immagine che le persone avevano di me. Ma non è un corto in cui ci si piange addosso, c’è grande ironia, bisogna saper ridere di cose che ci hanno fatto soffrire in passato».