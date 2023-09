Garcia con le sue scelte finisce col non essere convincente nello spogliatoio (Gazzetta)

Il tecnico francese toglie certezze ai suoi giocatori. E questo è un pericolo molto più allarmante delle critiche esterne.

Le scelte di Garcia e le conseguenze nel rapporto con lo spogliatoio. Ne scrive Maurizio Nicita che sulla Gazzetta ha scritto che la posizione del francese non è proprio solida.

L’analisi e la critica possono essere utili a capire e correggersi. Perché questa squadra ha perso tutte le caratteristiche di gioco virtuose insegnate da Luciano Spalletti e non ne ha acquisite di nuove. Non è un problema di gusto, ma di efficacia. Rudi deve ritrovare, in fretta, equilibri e competitività.

Proprio il francese ha tagliato corto sostenendo di «non conoscere il passato», ma al di là della discutibilità dell’affermazione così finisce per togliere certezze ai suoi giocatori e a non essere convincente nello spogliatoio. E questo è un pericolo molto più allarmante delle critiche esterne.

