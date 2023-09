Fonseca: «Avevamo quattro mesi per trovare un attaccante. Sono deluso, siamo senza riserve»

In conferenza stampa l’allenatore del Lille: «Gli obiettivi del club? Dobbiamo essere realistici e onesti, non abbiamo le stesse capacità delle altre squadre»

Il giorno dopo la chiusura del mercato, Paulo Fonseca, l’allenatore del Lille, si toglie i sassolini dalle scarpe. All’allenatore ex Roma non è piaciuto il lavoro della società che non è riuscita a trovare una riserva a David.

L’attaccante canadese è l’unica punta a disposizione di Fonseca. In conferenza stampa il tecnico portoghese ha chiarito che è impensabile lottare così con le altre squadre che si sono rinforzate. Le parole del tecnico riportate da Rmc Sport:

«Avevamo quattro mesi per cercare di trovare un attaccante. Sono davvero deluso. Siamo forse l’unica squadra della Ligue 1 e forse l’unica squadra della Conference League senza riserve. È difficile. Jonathan (David, ndr) ha percorso 17 km nell’ultima partita (contro il Rijeka, ndr). Difficile averlo nelle stesse condizioni per la partita di domani (domenica alle 15 contro il Montpellier, ndr)».

Fonseca ne ha parlato anche con il proprio presidente. Cosciente comunque delle esigenze del club, si sarebbe aspettato almeno qualche intervento nel mercato:

«Non è facile trovare un attaccante. Ma avevamo quattro mesi per cercare di trovarlo. Nelle ultime ore di mercato abbiamo provato a vedere cosa era possibile fare ma non è così che dovremmo lavorare. Non abbiamo preso buone decisioni perché non ci sono molte possibilità».

L’allenatore chiarisce con questa squadra è difficile raggiungere gli obiettivi:

«Dobbiamo essere realistici e parlare con onestà. Non abbiamo la capacità di battere altre squadre, di avere gli stessi obiettivi. Non voglio parlare del Monaco, Rennes, Marsiglia… Ma il Reims ha speso 50-60 milioni, lo Strasburgo ha investimenti diversi dai nostri. È difficile lottare contro il Monaco. Capisco che il club ha dei limiti ma dobbiamo essere realistici. Non abbiamo le stesse condizioni. Credo molto nei giocatori che abbiamo, dobbiamo fare di tutto per fare una buona stagione ma le condizioni per vincere sono altre. Cosa vuole il club? Quali risultati vogliamo? Se non abbiamo le stesse capacità delle altre squadre, dobbiamo dire la verità ai nostri tifosi».

