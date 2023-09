“Di Lorenzo è l’uomo ovunque che Spalletti ha conosciuto a Napoli ma non ha un Osimhen da servire”

Le pagelle del difensore del Napoli in Macedonia-Italia: la sufficienza è risicata. “L’aiuto regista non si vede”, “non ruba l’occhio e non dà equilibrio”

Una sufficienza piuttosto risicata e nemmeno unanime quella che i quotidiani assegnano in pagella al capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, per quanto ha fatto vedere in campo con l’Italia di Spalletti contro la Macedonia del Nord. Un difensore ben diverso da quello ammirato a Napoli, anche in virtù del collettivo con cui ha a che fare. Giudizi comunque molto più clementi di quelli toccati al suo compagno di squadra, Matteo Politano. I voti sono tra il 5 ed il 6,5.

Repubblica, che in pagella a Di Lorenzo dà 6, scrive:

“E’ l’uomo ovunque che Spalletti ha conosciuto a Napoli. Ma non ha un Osimhen da servire”.

Il Corriere dello Sport (5,5):

“Ha padronanza del ruolo, dei movimenti, degli spazi da andare ad occupare e l’unico avversario da domare è il pallone, divenuto una trottola su un campo per il quale bisognerebbe attrezzarsi d’altro. Però gli serve un guizzo, una sovrapposizione, un affondo che ne certifichi la normalità. Elmas, poi, ne conosce le abitudini, e mica sta lì per il piacere di chiacchierare con il suo capitano. E la somma delle difficoltà gli sottrae parecchio, riducendone lo spessore”.

Per la Gazzetta il capitano del Napoli è da 5:

“Il Di Lorenzo aiuto regista non si vede. Buona partenza, qualche entrata in mezzala, poi compitino a basso ritmo. Soprattutto in un secondo tempo in cui c’era da dare la scossa”.

Il Corriere della Sera (5,5):

“Incrocia i tacchetti con Elmas, compagno di scudetto: ne nascono scintille, portate via dal vento. Sottotono”.

La Stampa (5):

“Il fedelissimo del ct non ruba l’occhio e non dà equilibrio: da martedì, a Milano, contro l’Ucraina, dovrà cambiare marcia”.

Voti più alti quelli del Messaggero e di Libero. Il quotidiano romano, che dà a Di Lorenzo 6 in pagella, scrive:

“Gioca a memoria il calcio di Spalletti, si infila sulla corsia di destra cercando il duetto con Politano e si accentra quasi diventando un registra aggiunto”.

Libero arriva al 6,5:

“Si vede che conosce il ct: va a cercare lo spazio vuoto, alle volte da regista aggiunto, altre da ala”.

