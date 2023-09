Braga-Napoli, Garcia deve valutare bene le sue scelte

Sky e Mediaset concordano che ci potrebbe essere il battesimo di Natan, ma anche che Raspadori potrebbe partire ancora una volta dalla panchina

Ultima rifinitura casalinga questa mattina per il Napoli di Garcia che partirà nel tardo pomeriggio, a causa di un problema tecnico del volo charter in programma, per Braga dove domani disputerà la prima sfida di Champions

Sotto gli occhi attenti di mister Rudi Garcia la squadra ha svolto attivazione atletica con il preparatore Paolo Rongoni, prima di esercitarsi con il solito torello. Tra i più “rumorosi” Mario Rui e Juan Jesus, tante le risate in gruppo.

La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione a secco. Successivamente partitella in famiglia e lavoro tattico. Chiusura di seduta con serie di partitine a campo ridotto. In gruppo anche Pierluigi Gollini, ancora con una vistosa fasciatura al polso sinistro, così come il centrocampista tedesco Diego Demme.

Secondo MediasetSport Garcia penserà a diversi cambi per la sfida di domani

In Portogallo a guidare l’attacco ci saranno ancora Osimhen e Kvara, due dei pezzi pregiati dello scudetto targato Spalletti. Garcia chiede loro gol e giocate per uscire da questo momento no. Al loro fianco, anche grazie al convincente secondo tempo di Marassi, ci dovrebbe essere Politano, leggermente favorito nel ballottaggio con Raspadori, l’altro che con il suo ingresso ha cambiato inerzia al match. Altre novità ci dovrebbero essere in difesa: certo il rientro al centro di Rrahmani, che ha rifiatato contro il Genoa. Al fianco del kosovaro salgono le quotazioni di Natan, vicino al debutto stagionale. Sulla sinistra solito ballottaggio Olivera-Mario Rui, con il terzino uruguayano che dovrebbe spuntarla.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Più convinta ancora del battesimo di Natan Sky Sport

Braga, la Champions, partita che terrà con ogni probabilità a battesimo Natan, il difensore preso per sostituire Kim Min-jae, una grande occasione. Il pareggio a Genova, la prestazione deludente, il malumore di alcuni giocatori fotografano il momento di difficoltà di un gruppo che ancora non è riuscito a sintonizzarsi con la filosofia del nuovo allenatore che però proprio in Champions ha saputo raggiungere risultati importanti, come la semifinale con il Lione tre anni fa. Confermare il feeling con l’Europa dei grandi sarebbe il modo migliore per spegnere le critiche che hanno accompagnato le ultime prestazioni degli azzurri e soprattutto per preparare al meglio la trasferta a Bologna. Snodo cruciale di questo avvio di stagione, partita forse decisiva per sostenere le ambizioni del Napoli campione e il progetto legato a Rudi Garcia.

