Barella unico italiano in corsa per il Pallone d’Oro

Il centrocampista dell’Inter è il 60esimo italiano candidato nella storia del premio. Solo Rivera, Paolo Rossi, Baggio e Cannavaro lo hanno vinto.

Nicolò Barella è l’unico calciatore italiano tra i 30 nomi candidati al Pallone d’oro 2023. Il centrocampista dell’Inter è nella lista per lo strepitoso cammino della formazione di Inzaghi in Champions: l’Inter ha giocato la finale contro i vincitori del City. Nel 2022 nessun italiano è entrato nei 30, era successo diverse volte in passato, anche tra il 2017 e il 2021.

Nel corso degli anni, l’Italia ha conquistato ben 59 candidati al Pallone d’Oro. Gianni Rivera è finito per dieci volte nella lista finale dei pretendenti al Pallone d’Oro, solo Paolo Maldini è riuscito ad eguagliarlo senza mai, purtroppo, riuscire ad alzare questo prestigioso trofeo.

1958:

Bruno Nicolè

Giampiero Boniperti

1962:

Gianni Rivera

Ezio Pascutti 1963:

Gianni Rivera (2° posto)

Giovanni Trapattoni

Cesare Maldini 1964:

Mario Corso

Gianni Rivera

Giacinto Facchetti

Sandro Mazzola 1965:

Giacinto Facchetti (2° posto)

Gianni Rivera

Mario Corso 1966:

Mario Corso

Sandro Mazzola 1967:

Sandro Mazzola

Gigi Riva

Gianni Rivera

Giacinto Facchetti 1968:

Giacinto Facchetti

Gigi Riva

Gianni Rivera

Sandro Mazzola

Angelo Domenghini 1969:

Gianni Rivera (1° posto)

Gigi Riva (2° posto)

Pierino Prati

Angelo Sormani 1970:

Gigi Riva (3° posto)

Sandro Mazzola

Gianni Rivera

Angelo Domenghini

Giacinto Facchetti 1971: Sandro Mazzola (2° posto)

Giacinto Facchetti 1972:

Sandro Mazzola

Giorgio Chinaglia

Gianni Rivera 1973:

Dino Zoff (2° posto)

Gianni Rivera

Giacinto Facchetti

Sandro Mazzola 1975:

Dino Zoff

Giacinto Facchetti 1976: Franco Causio Roberto Bettega Dino Zoff 1977:

Roberto Bettega

Franco Causio

Giancarlo Antognoni 1978:

Roberto Bettega

Paolo Rossi

Antonio Cabrini

Franco Causio 1979:

Paolo Rossi

Franco Causio 1980: Dino Zoff Francesco Graziani Giancarlo Antognoni Alessandro Altobelli 1981:

Dino Zoff

Giancarlo Antognoni 1982:

Paolo Rossi (1° posto)

Dino Zoff

Giancarlo Antognoni

Gaetano Scirea

Marco Tardelli 1983:

Bruno Conti

Antonio Cabrini

Paolo Rossi 1984:

Antonio Cabrini 1986:

Alessandro Altobelli 1987:

Gianluca Vialli

Alesssandro Altobelli 1988:

Gianluca Vialli

Franco Baresi

Walter Zenga

Roberto Mancini 1989:

Franco Baresi

Paolo Maldini

Gianluca Vialli 1990:

Salvatore Schillaci (2° posto)

Franco Baresi

Roberto Baggio

Walter Zenga 1991:

Gianluca Vialli

Roberto Mancini

Gianluca Pagliuca 1992:

Paolo Maldini

Franco Baresi 1993:

Roberto Baggio (1° posto)

Franco Baresi

Paolo Maldini

Dino Baggio

Giuseppe Signori 1994:

Roberto Baggio (2° posto)

Paolo Maldini (3° posto)

Franco Baresi

Giuseppe Signori 1995:

Alessandro Del Piero

Gianfranco Zola

Paolo Maldini

Fabrizio Ravanelli

Gianluca Vialli

Franco Baresi

Roberto Baggio 1996:

Alessandro Del Piero

Fabrizio Ravanelli

Paolo Maldini 1997:

Christian Vieri

Gianfranco Zola

Alessandro Del Piero

Angelo Peruzzi

Ciro Ferrara 1998:

Alessandro Del Piero

Christian Vieri 1999:

Christian Vieri 2000:

Alessandro Nesta

Paolo Maldini

Francesco Toldo

Francesco Totti 2001:

Francesco Totti

Alessandro Nesta

Damiano Tommasi

Roberto Baggio 2002:

Alessandro Del Piero

Filippo Inzaghi 2003:

Paolo Maldini (3° posto)

Gianluigi Buffon

Alessandro Del Piero

Alessandro Nesta

Francesco Totti

Filippo Inzaghi 2004:

Gianluigi Buffon

Paolo Maldini 2005:

Paolo Maldini

Gianluigi Buffon 2006:

Fabio Cannavaro (1° posto)

Gianluigi Buffon (2° posto)

Andrea Pirlo

Gennaro Gattuso

Luca Toni

Gianluca Zambrotta 2007:

Francesco Totti

Filippo Inzaghi

Paolo Maldini

Gianluigi Buffon

Gennaro Gattuso

Fabio Cannavaro 2008:

Gianluigi Buffon 2012:

Andrea Pirlo

Gianluigi Buffon

Mario Balotelli 2013:

Andrea Pirlo 2016:

Gianluigi Buffon 2017:

Gianluigi Buffon

Leonardo Bonucci 2021: Nicolò Barella

Giorgio Chiellini

Gianluigi Donnarumma

Jorginho (3° posto)

Leonardo Bonucci

ilnapolista © riproduzione riservata