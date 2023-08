Zielinski non ha ancora l’accordo con l’Al-Ahli: Veiga non dipende dal polacco

Di Marzio: domani il Napoli perfezionerá l’offerta al Celta per lo spagnolo. Potrebbe essere quella decisiva

Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione Veiga-Zielinski in casa Napoli. Veiga non dipende dalla cessione di Zielinski all’Al-Ahli: il polacco non ha ancora l’accordo coi sauditi.

Di Marzio scrive:

“L’operazione Veiga non dipende dalla cessione di Zielinski: il polacco non ha ancora l’accordo con l’Al-Ahli. Il Napoli potrebbe rivoluzionare il centrocampo. Nella giornata di mercoledì 16 agosto il club potrebbe infatti fare passi avanti per Gabri Veiga del Celta Vigo e per la cessione di Zielinski in Arabia Saudita. Al momento il Napoli ha l’accordo con il giocatore ma non ha trovato l’intesa con il club spagnolo che chiede 35-40 milioni. Il Napoli dovrebbe formalizzare quindi l’offerta decisiva. Dall’altra parte potrebbe sbloccarsi la trattativa di Piotr Zielinski all’Al-Ahli, dove di recente si è trasferito anche Ibanez. Le due operazioni, però, non sono legate: Veiga si vuole fare a prescindere mentre l’ex Empoli non ha trovato ancora l’accordo in Arabia anche per la volontà della famiglia di rimanere in Italia“.

ilnapolista © riproduzione riservata