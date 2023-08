Rush: «L’ostacolo del Napoli sono le aspettative dei tifosi che vogliono sempre di più»

L’ex Liverpool alla Gazzetta: «Erano i miei favoriti in Champions, non mi aspettavo uscissero col Milan. Lo scorso anno italiane favorite dai sorteggi».

Ian Rush, ex centravanti di Liverpool e Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista dei sorteggi Champions, previsti per oggi alle ore 18.

Su chi punta per la nuova Champions?

«Dico Manchester City, sarà ancora favorito. Sono i campioni in carica, si sono rinforzati e sono decisamente i più forti. Di tutti, non solo delle squadre inglesi».

Rivali più pericolosi?

«Credo che il Bayern Monaco con Harry Kane sia decisamente migliorato. Penso che Real Madrid e Barcellona non siano forti come in passato, ma sono squadre sicuramente da considerare».

E le italiane?

«Lo scorso anno sono state agevolate con un buon sorteggio. Sarei sorpreso che capitasse di nuovo, anche se nella fase ad eliminazione diretta può succedere di tutto. Il Napoli però la scorsa stagione era diventata la mia favorita per la Champions. Avevano battuto il Liverpool, hanno giocato un calcio fantastico. Credevo davvero in loro, sono stato sorpreso di vederli uscire contro il Milan. Ma è la conferma che con le italiane non si può mai sapere».

Considera ancora il Napoli la migliore delle italiane?

«Sono molto curioso di vedere cosa faranno. Hanno cambiato allenatore, ma ogni nuovo tecnico merita una chance. Quest’anno però avranno un ostacolo in più, ovvero le aspettative, soprattutto quelle con i tifosi. Hanno vinto lo scudetto, e l’ultima volta che ci erano riusciti giocava ancora Diego Armando Maradona. I tifosi vorranno di più, molto di più. Ma la squadra mi piace, sono sicuro che avranno una chance».

Il suo ricordo più bello?

«La finale di Coppa dei Campioni 1984 [con il Liverpool], vinta a Roma contro la Roma. È stato qualcosa a cui non avrei mai pensato. Fu come andare al Colosseo, combattere ed uscirne vincitori. Anche se quella non era ancora la Champions League di oggi».

