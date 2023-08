“Richarlison è un brontolone. Gioca solo perché è brasiliano” (Telegraph)

Il Telegraph e l’assenza di attaccanti per Spurs e United: “Antony e Richarlison giocano perché la loro nazionalità copre le loro carenze”

Il Tottenham di Ange Postecoglou ha dato subito un’ottima impressione, ma Richarlison continua a essere bocciato dai media inglesi. La vittoria è arrivata grazie a un reparto di centrocampo giovane e rinforzato, che manca, tuttavia, di un bomber come Kane.

Il Telegraph commenta l’esigenza di Tottenham e United di trovare assolutamente un bomber per questa stagione.

“Guardando questa vittoria nella sua nuova squadra, ti chiedi se Harry Kane stesse provando un pizzico di rimpianto. Deve aver pensato tra sé e sé, come potrebbe essere giocare davanti a un centrocampo del Tottenham intenzionato a superare la linea di metà campo. Un centrocampo di progresso e dinamismo. Un centrocampo composto per due terzi da giocatori che sono stati al club da sempre, ma che sono stati ignorati dal precedente allenatore”.

Yves Bissouma e Pape Matar Sarr si nascondevano in bella vista fino a quando Postecoglou ha deciso di dar loro un’opportunità. Tuttavia, a lungo termine potrebbe non essere sufficiente per vincere un trofeo.

“Postecoglou deve aver pensato, nella sua mente, come sarebbe stato avere un vero bomber davanti a un centrocampo di questa qualità. Allo stesso modo, anche il collega ten Hag deve aver sentito la necessità di un bomber. Si è trattato, alla fin fine, di un incontro tra due squadre che avevano urgente bisogno di un attaccante. E quello che sappiamo per certo è che la risposta a entrambi i requisiti non è né Richarlison né Antony. Questi sono due giocatori le cui carenze sono state ampiamente nascoste dal fatto che sono brasiliani”.

Il giornale inglese tende così a evidenziare il comportamento di Richarlison, che già nella passata stagione tendeva a essere polemico. Inoltre, Antony sembra non valere il prezzo pagato per averlo a Manchester:

“Richarlison è un brontolone, ha fatto poco dei continui suggerimenti del suo centrocampo. Nel frattempo, Ten Hag deve chiedersi cosa lo ha convinto a spendere più di 85 milioni di sterline per Antony: un giocatore senza ritmo, senza trucchi e apparentemente incapace di calciare un pallone con entrambi i piedi. Lo United ha urgentemente bisogno di molto di più da lui”.

Forse, al momento, il bisogno più urgente è solo del Manchester United.

“Hanno iniziato con un po’ di entusiasmo e sarebbero andati in vantaggio nell’intervallo se Bruno Fernandes avesse diretto il suo colpo di testa verso il fondo della rete invece che verso la bandierina d’angolo. Ma il modo in cui si sono deteriorati in seguito è stato allarmante”.

Per poi aggiungere:

“L’unico passaggio decente giocato da loro in tutto il giorno è arrivato dal loro portiere. E il contrasto tra il modo in cui Maddison ha brillato alla sua seconda uscita in campionato per il suo nuovo club e il modo in cui Mason Mount è scomparso durante la sua è stato significativo”.

Nel mentre, Hojlund non ha potuto giocare a causa di un infortunio, ma sembra essere l’unico innesto valido per salvare lo United da un destino che ricorda quello degli Spurs.

ilnapolista © riproduzione riservata