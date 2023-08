Pavard è dell’Inter: 30 milioni più 2 di bonus (Fabrizio Romano)

L’Inter potrà contare su un nuovo innesto in difesa. Il terzino francese Pavard, fino a qualche ora fa giocatore del Bayern Monaco, ha raggiunto un accordo con la squadra di Milano.

Lo riporta Gianluca Di Marzio:

“Pavard all’Inter, c’è l’accordo con il Bayern Monaco!”

Così come lo conferma anche Fabrizio Romano, che ne riporta alcuni dettagli:

“Benjamin Pavard all’Inter, ci siamo! Arriverà dal Bayern grazie a un accordo di 30 milioni più 2 di bonus e verrà ultimato oggi. Pavard potrebbe arrivare a Milano anche oggi per fare i test medici e firmare un contratto entro mercoledì. Lui aspettava la mossa dell’Inter e ora è fatta”.

Benjamin Pavard to Inter, here we go! The green light from Bayern arrives as €30m deal plus €2m add-ons will be sealed today 🚨⚫️🔵 #Inter

Pavard could travel to Milano later today for medical tests and contract signing on Wednesday.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023