Pavard all’Inter ma il prezzo lo fa il Bayern: 32 milioni (Sky Sport)

Marotta lo aveva anticipato questa mattina. Non è ancora ufficiale, dopo Samardzic e Scamacca è meglio aspettare

L’Inter riesce a chiudere un colpo dopo i pasticci Samardzic e Scamacca. I soldi risparmiati per il serbo sono serviti a prendere il difensore francese dal Bayern Monaco. E infatti sulla base di 30 milioni il terzino, all’occorrenza anche centrale, si vestirà di nerazzurro molto presto. Le due società hanno raggiunto l’accordo e adesso verranno fissate le visite mediche.

Scrive Sky:

“Ci sarà il nerazzurro nel futuro di Benjamin Pavard. Dopo l’accelerata e i contatti, continui e costanti, delle ultime ore, adesso Inter e Bayern Monaco hanno raggiunto l’accordo per il cartellino del difensore francese classe 1996. Operazione chiusa sulla base di 30 milioni di euro di parte fissa ed eventuali 2 milioni di bonus”.

. @Inter, accordo col @FCBayern per #Pavard: 30 milioni di euro più 2 di bonus @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 21, 2023

Con l’Inter il condizionale è d’obbligo. Nemmeno le visite mediche danno la sicurezza di un’affare andato in porto. Per evitare ulteriori colpi di scena, l’Inter si muoverà in fretta fino alla firma del contratto.

Questa mattina Marotta, ad dell’Inter, ospite a Radio Serie A aveva anticipato qualcosa su Pavard:

«Annuncio Pavard oggi? No, oggi no. Ma siamo messi bene. Abbiamo tirato molto alto in questa esigenza, siamo molto ambiziosi. Non è un’illusione. Spesso ci dicono che vogliamo illudere la gente, non è affatto così. Noi puntiamo obiettivi alti. Vogliamo gente forte. Vogliamo un mix tra giovani e meno giovani. Con i soli giovani non vinci nulla, ci vuole equilibrio».»

ilnapolista © riproduzione riservata