Osimhen sarà il più pagato della storia del Napoli: ingaggio da 12 milioni (Repubblica Napoli)

Il rinnovo è pronto, le sirene arabe sono state rispedite al mittente. Tra un anno l’attaccante potrà ripensare al suo sogno: la Premier

Victor Osimhen sarà il calciatore più pagato della storia del Napoli. L’attaccante nigeriano si appresta a firmare un contratto con un ingaggio in doppia cifra. Addirittura superiore ai 12 milioni. A breve sarà il presidente De Laurentiis a illustrare i dettagli di quello che Repubblica Napoli definisce un contratto complesso. Di certo il corteggiamento arabo è stato rispedito indietro. Osimhen ripenserà al suo sogno, che è la Premier League, tra un anno.

Repubblica Napoli scrive:

“Le sirene arabe sono state rispedite al mittente: inutile pure il tentativo in extremis di Michael Emenalo, director of football della Saudi League, che ha ribadito la stima per il numero 9 del Napoli. Non è cambiato assolutamente niente. Victor Osimhen è stato confermato. Il traguardo del rinnovo del contratto è stato tagliato nei giorni scorsi. Sarà ovviamente il presidente De Laurentiis ad illustrare i dettagli di un accordo complesso. C’è solo una certezza. Osimhen sarà il più pagato della storia del Napoli. Avrà un ingaggio a doppia cifra e il suo stipendio attuale (intorno ai quattro milioni) potrebbe essere addirittura triplicato e arrivare sino a quota 12. È la prova concreta della voglia di De Laurentiis di mantenere alta la competitività della sua squadra. Le altre big hanno veduto i pezzi pregiati, il Napoli non ha mai pensato di cedere alle lusinghe dell’Al Hilal che ha dirottato le sue attenzioni verso Neymar, in uscita dal Psg. Osimhen sarà ancora azzurro e proverà ad essere protagonista: vuole difendere lo scudetto ma anche lo scettro dei bomber. Poi ripenserà al suo sogno Premier League che potrebbe concretizzarsi tra dodici mesi”.

