Osimhen, l’agente vuole il rinnovo, il clan dell’attaccante spinge per l’Arabia (CorMez)

Fuochi contrapposti attorno al nigeriano, mentre De Laurentiis è deciso nel no ai sauditi ed ha alzato un muro. Si continua a trattare

Il tema dell’estate del Napoli è la trattativa per il rinnovo di Osimhen. De Laurentiis è sempre più convinto del suo rifiuto dell’offerta degli arabi, l’agente di Victor spinge per il rinnovo, gli amici e i familiari del centravanti, invece, spingono per l’Al Hilal. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione. Ieri l’ultimo incontro tra Calenda e De Laurentiis.

“La partita è aperta, l’agente di Osimhen, Roberto Calenda, anche ieri è stato avvistato a Rivisondoli, nell’albergo in cui soggiorna il Napoli. Sono giornate di incontri, discussioni, negoziazioni in un vortice che coinvolge più parti in causa. Calenda lavora al rinnovo del contratto fino al 2027 provando a costruire con De Laurentiis un compromesso all’insegna della proporzionalità tra l’ingaggio e le richieste del Napoli, l’idea di una doppia clausola rescissoria, una valida per l’Europa e un’altra più ricca per l’Arabia Saudita con un ingaggio che può arrivare in doppia cifra, in sintesi uno sforzo mai visto nel Napoli di De Laurentiis. L’Al Hilal spinge, ha avuto anche dei contatti formali con il presidente De Laurentiis, è pronto a rilanciare fino a 180 milioni ma il Napoli ha alzato un muro. Il tempo passa, De Laurentiis è sempre più convinto del suo rifiuto, essendo sempre più difficile individuare un sostituto all’altezza; anche la richiesta di 200 milioni non rappresenterebbe più una certezza sufficiente”.

Il Napoli finora ha rifiutato in maniera ferma le proposte provenienti dell’Al Hilal, ma attorno ad Osimhen ci sono interessi diversi.

“Intorno ad Osimhen ci sono fuochi contrapposti: Calenda spinge per il rinnovo, il dialogo con De Laurentiis è costante (ieri sera ennesimo incontro). L’entourage più ampio, fatto di amici, familiari e intermediari, invece, è fortemente attratto dalle lusinghe economiche arabe. L’Al Hilal ha offerto 35 milioni a stagione ad Osimhen ma è pronto ad andare anche oltre quota 40 milioni”.

