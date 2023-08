Napoli, per il post Kim si valuta anche Lukeba, ma il Lione chiede 25 milioni (Gazzetta)

Gioca nell’Under 21 francese: fisico, veloce, esplosivo, un profilo dalle grandi potenzialità, ma la valutazione è troppo alta per una scommessa

Nel casting per il difensore centrale da collocare al posto di Kim, il Napoli apre un nuovo file, che porta a Castello Lukeba, titolare dell’Under 21 francese. Lukeba gioca nel Lione. Il club francese chiede 25 milioni, un budget ancora eccessivo per i vincoli di spesa che si è dato il Napoli. Tanto più che Lukeba è un giovane dalle grandi potenzialità ma pur sempre una scommessa.

“La cessione di Kim al Bayern (grazie al pagamento della clausola) ha lasciato un vuoto numerico ancor prima che tecnico nella rosa di Garcia, che adesso aspetta novità dalla società. Il preferito dell’allenatore era Danso del Lens, ma il club francese lo ritiene adesso incedibile e infatti sta lavorando per ottenere il rinnovo del contratto del nazionale austriaco. Stesso discorso per Kilman, per cui il Wolverhampton non è mai sceso sotto alla richiesta di 40 milioni. Più abbordabili restano il greco Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda e il croato Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Due operazioni, comunque, da non meno di 20 milioni. Il Napoli sfoglia la margherita e non ha ancora scelto su chi puntare con decisione. Intanto, è stato aperto anche un file su Castello Lukeba, 20enne titolare dell’Under 21 francese: fisico, veloce, esplosivo, un profilo dalle grandi potenzialità che potrebbe intrigare molto più degli altri, anche per gli enormi margini di miglioramento. Per il Lione vale 25 milioni: troppo per una scommessa, almeno che non ci si creda sul serio”.

