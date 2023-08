Napoli-Augsburg (LIVE) 0-0

Il Napoli in campo a Castel di Sangro. Non sono a disposizione di Garcia Osimhen e Zielinski

Altra amichevole precampionato, dovrebbe essere la penultima per il Napoli di Garcia, contro l’Augsburg. Poi ci sarà l’Apollon Limassol venerdì 11 agosto. Dopo si inizierà a pensare al campionato.

Garcia contro l’Augsburg a Castel di Sangro dovrà fare a meno di Osimhen e Kvaratskhelia, tenuti a riposo a scopo precauzionale. Tra gli indisponibili ci sono anche Mario Rui e Gaetano, Anguissa e Gollini alle prese con uno stato influenzale. Recuperati invece Olivera e Demme, il centrocampista può essere una soluzione a partita in corso.

Il Napoli arriva dall’amichevole contro il Girona pareggiata per 1-1 in rimonta. Ai rigori è stato Meret a regalare la vittoria agli azzurri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Raspadori, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Lozano. All. Garcia

In panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Demme, Juan Jesus, Russo, Zerbin, Obaretin, Zanoli.

📌 Oggi scendiamo in campo così 👇 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6Eo5lMFFYL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 6, 2023

Augsburg (4-4-2): Dahmen; Engels, Pfeiffer, Winther, Colina; Maier, Rexhbecaj, Breithaupt, Vargas; Demirovic, Michel

Unser Line Up für den Test gegen den @sscnapoli! 💪#SSCFCA ▶ Ab 18.15 Uhr live im FCA TV: https://t.co/RYtQvZXKFT pic.twitter.com/3xcMV3hKpI — FC Augsburg (@FCAugsburg) August 6, 2023

A sorpresa, Piotr Zielinski va in tribuna. Non sarà a disposizione di Garcia, come Osimhen e Kvara.

Il presidente De Laurentiis entra in campo accompagnato dal nuovo difensore del Napoli, Natan, arrivato oggi a Castel di Sangro dopo le visite mediche effettuate a Roma. Natan si siede a bordo campo con il presidente per assistere al match della sua nuova squadra.

Inizia la partita.

5′ – Simeone rimedia un colpo alla testa dopo lo scontro con un avversario e resta a terra per qualche secondo prima di rialzarsi.

6′ – Elmas vicino al gol: prova il tiro da fuori che Engels para.

9′ – Lozano sfiora il gol due volte in due minuti, prima di testa e poi con una conclusione deviata da Politano.

19’ – Il Napoli riparte con Elmas che serve Olivera che a sua volta innesca Simeone. L’argentino prova il tiro ma il portiere è bravo a sventare il pericolo per l’Augsburg.

23′ – Il Napoli ha una possibilità con un contropiede di Di Lorenzo ma Raspadori, che riceve palla dal capitano, sbaglia servendo Lozano con un tiro troppo lungo

ilnapolista © riproduzione riservata