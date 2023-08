Le partite di calcio non finiscono più ma quanto si gioca realmente?

El Paìs riprende la polemica aperta da Xavi sul tempo effettivo. Il Chiringuito risponde. Ma il problema riguarda tutti e dipende dalle indicazioni Ifab

È grande polemica in Spagna per il tempo effettivo delle partite della prima giornata della Liga e per i maxi-recuperi. In realtà è un tema che riguarda tutto il calcio, le partite oggi durano tra i 100 e i 105 minuti, siamo vicini alle due ore. È in atto una modifica radicale. In Spagna la polemica è scoppiata dopo Getafe-Barcellona che è durata 115 e 54 secondi eppure i minuti di gioco effettivo sono stati 60 e 43 secondi.

Ne ha scritto ieri El Paìs, oggi El Chringuito ha pubblicato un tweet polemico ricordando che Barça-Getafe è stata la partita col secondo minutaggio effettivo più alto della giornata inaugurale della Liga.

💥 El polémico Getafe – Barça, el 2º partido de la jornada con más tiempo efectivo: 1⃣ Athletic-Real Madrid: 61′ (61%)

2⃣ GETAFE – BARCELONA: 60′ (52%)

3⃣ Atlético-Granada: 57′ (53%)

4⃣ Villarreal-Betis: 56′ (54%)

5⃣ Celta-Osasuna: 55′ (56%)

6⃣ Real Sociedad-Girona: 52′ (52%)

7⃣… pic.twitter.com/TdNz1mwhSh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2023

Ma torniamo al Paìs. Ieri il quotidiano spagnolo ha scritto:

Gli oltre 20 minuti di recupero in Getafe-Barcellona e le successive dichiarazioni di Xavi hanno aperto un dibattito nel calcio spagnolo. (…) Una controversia che si basava su due questioni. Il primo è il nuovo regolamento Ifab. L’organismo mondiale che detta le regole del calcio raccomandava di aggiungere un minuto per gol o per assist di un giocatore, la metà per ogni cambio e che l’orologio fosse fermato in caso di Var, oltre a quanto stimato per varie perdite di tempo. La persona responsabile del tempo di recupero controlla l’orologio dalla stanza Vor ed è un video assistant referee (Avar). Di conseguenza, i primi giorni del calcio europeo sono stati pieni di partite durate oltre 100 minuti, con la punta di Getafe-Barcellona.

Il secondo aspetto e motivo di lamentela anche per Xavi riguarda più LaLiga e la tendenza in Spagna a ridurre sempre più il tempo effettivo di una partita breve. Getafe-Barcellona: è stata la partita che è durata più a lungo in Liga dalla stagione 2007/08, con un tempo totale di 115,54 minuti anche se ha avuto solo un gioco effettivo di 60 minuti. «È ridicolo», ha detto Xavi.

El Paìs scrive che per l’associazione Arbitri il dibattito non dovrebbe esistere, dal comitato tecnico spiegano che sono stati applicato i regolamenti Ifab.

«Se una partita necessita di un recupero di 20 minuti, avrà un recupero di 20 minuti. È una regola che si applica in tutto il mondo, non solo in Spagna. Nei quarti di finale del Mondiale femminile tra Spagna e Paesi Bassi, in cui ci sono stati i supplementari, sono stati giocati un totale di 141 minuti», ha detto l’ex arbitro Iturralde González.

In Inghilterra anche Pep Guardiola si è lamentato della mancanza del tempo effettivo.

Ricorda El Paìs che nella prima giornata di Premier cinque partite su nove hanno avuto più di 100 minuti di gioco. Col primato di Newcastle-Aston Villa con 107 minuti e 39 secondi.

El Paìs aggiunge che analizzando i dati di Opta nella prima giornata di calcio europeo, in Spagna il tempo effettivo è più basso rispetto a Inghilterra e Francia.

ilnapolista © riproduzione riservata