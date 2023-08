Kessié, l’Al-Ahli ha offerto 15 milioni al Barcellona

Il club catalano è propenso ad accettare, dopo averlo ingaggiato l’anno scorso a parametro zero dal Milan. Per il centrocampista pronto un triennale.

L’ex centrocampista del Milan Franck Kessié è molto vicino ad essere un nuovo calciatore dell’Al-Ahli. Il calciatore aveva già detto di non voler tornare in Italia e su di lui c’era la Juventus, e ora dovrebbe completare a breve il trasferimento all’Al-Ahli. The Athletic riportato da Mundo Deportivo:

“Dopo Ousmane Dembélé, il prossimo a lasciare il Barcellona potrebbe essere Franck Kessié, che sta valutando seriamente un’offerta dall’Arabia Saudita. In particolare dall’Al-Ahli, che avrebbe pagato al Barça 15 milioni di euro. Il giocatore ha giocato nella tournée americana solo 45 minuti nella prima partita contro l’Arsenal. Kessié è stato chiaro che non voleva tornare in Italia e il suo obiettivo era la Premier League. Il Barça stava lavorando per trovargli una buona squadra in Inghilterra, ma allo stesso tempo c’è stato un forte interesse per il campionato saudita. L’Al-Ahli ha bussato alla sua porta offrendogli un’offerta simile a quella data in precedenza dall’Al Nassr e poi rifiutata (14 milioni). Sembra che questa volta Kessié non voglia rifiutare perché finanziariamente è un’ottima opportunità per lui. Anche il Barça, da parte sua, farebbe una buona operazione”.

Fabrizio Romano su Twitter aggiunge che il centrocampista avrebbe già accettato un contratto triennale.

