Kane, il Bayern prepara una nuova offerta di 110 milioni compresi bonus (Sky Sport De)

La trattativa tra i tedeschi e il Tottenham continua. Gli Spurs sono ancora in contatto con la squadra di Monaco

Il Bayern Monaco prepara una nuova offerta al Tottenham per Harry Kane. Secondo Sky Sport Germania si tratta di un importo di circa 110 milioni compresi i bonus. Sky Sport Germania scrive:

“La nuova offerta dovrebbe essere nell’ordine dei 110 milioni di euro compresi eventuali pagamenti di bonus. Una cosa è chiara: la squadra di Monaco è ancora in contatto con gli Spurs con il capo del club Daniel Levy”.

Das neue Angebot soll dann im Bereich der 110 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen liegen. Klar ist: Mit den Spurs um Klub-Boss Daniel Levy sind die Münchner weiterhin im Austausch.#SkyTransfer #Kane pic.twitter.com/0uo6O8GfE3 — Sky Sport (@SkySportDE) August 8, 2023

I contatti in corso sono confermati da The Athletic che scrive che anche dopo il rifiuto della terza offerta da parte del Bayern, i tedeschi hanno continuato a dialogare con gli Spurs. Intanto, però, mentre non si trova ancora la quadra per l’affare, Kane si starebbe stancando e starebbe pensando di restare al Tottenham. Pur desiderando il Bayern, infatti, l’attaccante non vuole trasferirsi a Premier League già iniziata e inizia anche ad apprezzare i metodi di lavoro del nuovo allenatore.

