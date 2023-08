Il Napoli segue Veiga da marzo, il cambio Garcia-Spalletti non ha cambiato i piani (As)

La prima telefonata esplorativa al Celta risale alla primavera, poi il club di De Laurentiis contattò il giocatore. Il Napoli tornerà all’attacco.

As riprende la notizia data da Fabrizio Romano sul rifiuto da parte del Celta Vigo dell’offerta di 30 milioni per Gabri Veiga formulata dal Napoli.

“Si riattiva quello che potrebbe essere il trasferimento record nella storia del Celta”.

Il Celta chiede il pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni per lasciare andare il suo centrocampista. Ha rifiutato la prima offerta, ma il Napoli non si scoraggerà, si farà di nuovo avanti. L’interesse del Napoli per il giocatore, del resto, scrive As, non è nuovo. Il club di De Laurentiis segue Veiga da marzo, quando ancora c’era Spalletti. L’arrivo di Rudi Garcia non ha cambiato i piani del Napoli.

“L’interesse del Napoli non è nuovo. Nell’ufficio presidenziale del Celta hanno ricevuto una telefonata dal sud Italia a fine marzo e poi il club dello stadio Diego Armando Maradona ha contattato Veiga. Il cambio di allenatore, dopo l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi García, non ha fatto cambiare idea e il giocatore continua ad essere l’oggetto del desiderio degli azzurri”.

