Haaland racconta che per dormire usa occhiali blu e si chiude la bocca

Per il campione del Manchester City ci sono dei riti particolari che ha descritto nel podcast di Logan Paul

Haaland è stato intervistato nel podcast di Logan Paul. Il calciatore ha ammesso di avere alcune abitudini particolari, soprattutto per la notte:

«Credo che dormire bene sia la cosa più importante nel mondo. Quindi, per dormire bene, iniziamo dalle cose semplici. Indosso degli occhiali blu che mi aiutano a tenere chiusi gli occhi, così non percepisco nessun movimento nella camera da letto. Fare tante cose non va neanche bene, ma fare delle piccole cose ogni giorno per un periodo più lungo ripaga davvero».

Le abitudini regolari a cui fa riferimento Haaland sono quelle di una sauna e un bagno turco, che considera quotidiane.

Poi, aggiunge il giocatore norvegese, che oltre gli occhi preferisce chiudersi anche la bocca, consigliandolo anche a Logan Paul con ironia.

«Dovresti provare a chiudere la bocca quando dormi. Io mi ci trovo bene».

Il calciatore ha anche parlato della sua dieta, un po’ particolare, basata sul mangiare interiora – nello specifico di cuore e fegato.

«Voi ovviamente non mangiate queste cose, ma io sono molto pignolo per la cura del mio corpo. Credo che sia importante mangiare quanti più prodotti locali e di qualità».

Oltre queste abitudini e il consumare ben 6000 calorie al giorno, Haaland ha le sue abitudini anche per il mattino:

«La prima cosa che faccio al mattino è fissare con gli occhi l’alba, fa bene al cuore. Inoltre filtro l’acqua perché credo che aiuti il mio corpo con dei benefici».

Queste particolari abitudini di Haaland non sono una novità, di sicuro, per quelli che su Instagram lo avranno visto preparare una bevanda a base di latte e spinaci. Oppure, di quando decise di festeggiare una vittoria di Premier League con dei bocconcini di fegato.

