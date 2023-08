Garcia mostrerà un Napoli più verticale rispetto a Spalletti (L’Equipe)

Ha la fiducia di De Laurentiis, una squadra quasi invariata e un po’ di credito derivante dalle sue passate esperienze in Italia

La prima di Garcia sulla panchina del Napoli interessa anche i francesi. Ne scrive il quotidiano sportivo francese L’Equipe.

(Garcia) Ha la fiducia del suo presidente, Aurelio de Laurentiis, che è stato in grado di convincere durante i vari incontri di giugno, quando era alla ricerca di un successore di Luciano Spalletti. Ha anche un po’ di credito in Italia dal suo periodo di successo sulla panchina della Roma (2013 – gennaio 2016), dove è arrivato secondo in campionato due volte (nel 2014 e nel 2015).

Infine, ha una squadra quasi invariata, perché De Laurentiis sa resistere alle sirene del mercato e ha venduto un solo giocatore, finora: il difensore centrale Kim Min-jae, acquistato l’estate precedente a 18 milioni di euro, e partito per il Bayern per 50 milioni di euro, una plusvalenza abbastanza buona da rimanere solido di fronte alle offerte per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano (24 anni) piace in Europa come in Arabia Saudita ma dovrebbe prolungare e rimanere almeno un’altra stagione.

Dopo un mese lontano da Napoli per allenamenti precampionato nelle dolci valli italiane, prima in Trentino e poi in Abruzzo, l’ex tecnico del Lione ha lasciato il segno, ha osservato i suoi giocatori e i primi segnali visti nelle amichevoli mostrano una squadra forse più verticale di quella di Spalletti.

