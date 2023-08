Gabri Veiga, il Napoli accelera: a 35 milioni più bonus si può chiudere (Gazzetta)

Il club di De Laurentiis pronto al rilancio dopo l’ultimo rifiuto del Celta all’offerta di 32-33 milioni. Il sì del calciatore gioca a favore del Napoli

Il Napoli non molla Gabri Veiga. Ieri il club di De Laurentiis ha alzato il tiro: dopo il rifiuto della prima offerta di 30 milioni da parte del Celta Vigo, il Napoli ha rilanciato e ne ha proposti 33 circa. La Gazzetta dello Sport scrive che le sensazioni sono positive e che a 35 milioni si può anche chiudere la trattativa. Il Napoli, del resto, è forte del sì del giocatore, un particolare non trascurabile.

La rosea scrive:

“Per il Celta è già un’icona, ma il club galiziano s’è già fatto i conti accettando l’idea di lasciarlo partire. Ha fissato però l’asticella alla quota della clausola e non vuole proprio sentirne di abbassarla: 40 milioni di euro. Il Napoli è arrivato a 32-33, ma ancora non ci siamo, è probabile che si debba arrivare a 35-36 con bonus per dire è fatta. L’accordo con il giocatore c’è: cinque anni a 1,8 milioni più bonus. Rispetto a Koopmeiners, per il quale si era ipotizzato un ingaggio di 2,5-3 milioni di euro il Napoli troverebbe un giocatore meno pronto in termini di calcio italiano, ma più giovane (Gabri è del 2002, Koop del 1998). La posizione in campo è quella dietro le punte: un “todocampista” con la voglia di colpire. Come all’ultima giornata dell’ultima Liga: doppietta contro il Barcellona e Celta che evita la retrocessione. Ora gli obiettivi potrebbero cambiare…”.

Ieri Nicolò Schira scriveva dell’accordo che già esiste tra il Napoli e Gabri Veiga: un contratto fino al 2028 a 2,2 milioni l’anno. Nella trattativa col Celta Vigo, il Napoli potrebbe inserire una piccola percentuale per una futura cessione. Schira scriveva:

“Il Napoli ha un accordo di principio con Gabri Veiga per un contratto fino al 2028 (2,2 milioni l’anno). Il Napoli offrirà 35-36 milioni (bonus inclusi) al Celta Vigo, che chiede il pagamento della clausola rescissoria (40 milioni). Il Napoli potrebbe inserire nell’affare una piccola percentuale sulla futura cessione“.

