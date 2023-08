De Laurentiis e le sue accuse di dilettantismo alla Figc finiscono su The Athletic

La lettera del presidente del Napoli è l’apertura della pagina dedicata al calcio italiano, con la ricostruzione dell’intera questione clausola e il caos Italia

The Athletic apre la pagina dedicata al calcio italiano con il comunicato di De Laurentiis sulla clausola di Spalletti.

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto un risarcimento alla Federcalcio Italiana in caso di nomina di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della nazionale. In una lettera fortemente formulata, De Laurentiis ha accusato la Figc di un “atteggiamento dilettantistico“, e ha scritto che “non dovrebbero essere scoraggiati dal dover pagare 1 milione di euro lordi all’anno per l’allenatore per liberarlo dai suoi obblighi contrattuali”.

The Athletic ricostruisce la querelle, con le dimissioni di Spalletti dalla carica di allenatore del Napoli dopo lo scudetto con anticipo di un anno rispetto al contratto per la necessità di prendersi del tempo per sé. E ricapitola la questione Nazionale, con le dimissioni improvvise di Mancini e la necessità per la Figc di trovare al più presto un successore al commissario tecnico dell’Italia. La Figc ha scelto Spalletti ma c’è da pagare la clausola di 3,25 milioni di euro a De Laurentiis, a meno di una rinuncia da parte del presidente, che però oggi ha chiarito di non voler derogare al vincolo sottoscritto dal suo ex allenatore.

La lettera di De Laurentiis, così, finisce integralmente sul quotidiano inglese, compresa l’accusa alla Figc di dilettantismo nel non sapersi tenere i propri collaboratori e il richiamo a Spalletti a rispettare gli impegni presi con il Napoli e i suoi tifosi. The Athletic ricorda anche le parole di Spalletti a fine maggio, quando disse:

«Devo pensare a cosa mi ispira e la Nazionale sarebbe sicuramente stimolante, perché mi permetterebbe di prendermi un po’ di tempo ogni tanto. Sarebbe sicuramente una buona soluzione, ma avrei bisogno di avere un’idea di che tipo di nazionale è».

Ora c’è la Nazionale italiana, che sarà impegnata già a inizio settembre per le qualificazioni a Euro 2024.

