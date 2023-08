Atalanta, visite mediche in corso per Charles De Ketelaere

Il trequartista belga saluterà il Milan dopo una sola stagione: passerà all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto.

L’Atalanta ha raggiunto l’intesa con il Milan e De Ketelaere. Sono in corso le visite mediche del belga che passerà all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Di Marzio:

“In corso, a Milano, le visite mediche di Charles De Ketelaere con l‘Atalanta. Trovata l’intesa tra le parti e sistemati gli ultimi dettagli burocratici, come raccontato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, dopo che quella tra i club era stata già trovata. Adesso il giocatore belga sta svolgendo le visite mediche, prima di firmare il proprio contratto e diventare un nuovo giocatore del club nerazzurro. Il trequartista belga, quindi, saluterà il Milan dopo una sola stagione. Il giocatore passerà all’Atalanta in in prestito oneroso con diritto di riscatto. Se l’Atalanta dovesse esercitare il riscatto, l’operazione di De Ketelaere sarà tra le più onerose della storia della società, assieme a quelle di altri due acquisti di questa sessione: El Bilal Touré e Gianluca Scamacca”.

Pedullà:

Charles De Ketelaere è pronto a iniziare la nuova avventura con l’Atalanta: una notizia che vi abbiamo anticipato e che si è concretizzata negli ultimi giorni. Il calciatore sta effettuando le visite mediche con il suo nuovo club, prima di apporre la firma sul contratto.

Fabrizio Romano:

Medical tests ongoing for Charles de Ketelaere as new Atalanta player 🩺🇧🇪 https://t.co/5OLEZarY5N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023

