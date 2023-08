De Ketelaere, gli agenti sparano alto e l’Atalanta frena l’operazione (Gazzetta)

“Sembrava tutto pronto per Charles De Ketelaere all’Atalanta, invece ecco la frenata che non ti aspetti: nelle prossime ore si capirà se lo stop sarà definitivo. Era prevista per ieri la fumata bianca per l’accordo tra il belga e i nerazzurri (Milan e Atalanta hanno trovato da tempo l’intesa per un prestito da 3 milioni con diritto di riscatto a 23) ma negli ultimi colloqui di ieri mattina, in casa Atalanta, sono pervenute delle richieste spiazzanti dall’entourage del giocatore. Richieste non relative alla stagione che sta per partire, ma a quelle successive in caso di riscatto: gli agenti di CDK hanno alzato il tiro su ingaggio (quello attuale è di 2,7 milioni annui) e commissioni. Occorre capire cosa c’è dietro questa mossa: se i suoi rappresentanti faranno marcia indietro, c’è margine per chiudere l’operazione; diversamente, in caso di perplessità dello stesso De Ketelaere, per l’Atalanta il discorso si chiuderebbe qui. Perché una cosa è certa: Gasp e la Dea sono pronti a mettere il belga al centro del progetto, ma solo se davvero motivato”.