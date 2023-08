Arteta: «Dopo aver perso la Premier in quel modo ho pensato di lasciare l’Arsenal»

Alla fine della scorsa stagione, l’Arsenal, che era stato in testa alla classifica per nove mesi, è caduto. Nonostante fosse in vantaggio di otto punti a gennaio e la giovane squadra giocasse uno dei calci più entusiasmanti del campionato, l’Arsenal ha subito una serie di infortuni e risultati pessimi, consegnando il titolo al Manchester City. Al termine della stagione, Arteta ha avuto bisogno di tempo per superare il dolore.

«Ho dovuto affrontarlo e mi ci sono volute alcune settimane. Non so se l’ho superato, e probabilmente non voglio perché ne ho bisogno per stare meglio».

Aggiunge:

«Confesso di aver pensato di lasciare l’Arsenal questa estate dopo la Premier persa in quel modo. Mi sono chiesto se fossi l’uomo giusto per questa squadra dopo quel fallimento e se avessi ancora la voglia di continuare. Le prime settimane sono state dure: mi sono guardato allo specchio e ho capito però che avevo fatto il massimo. E se anche avessi potuto fare qualcosa di meglio, ho capito che da quegli errori avrei solo potuto imparare e migliorare. Ci ho riflettuto molto e mi sono detto che sì, ero ancora l’uomo giusto al posto giusto. Ora ho ancora più energia e positività».

Arteta ha incontrato Pep Guardiola a La Masia quando era un adolescente e Guardiola, che ha 10 anni più di lui, giocava in prima squadra.

«Si è davvero preso cura di me fin dall’inizio e da quel giorno mi sono davvero affezionato a lui».

Quando si è ritirato dal calcio professionistico, nel 2016, Guardiola lo ha assunto come allenatore al Manchester City, vedendo in lui, pensa Arteta, «qualcuno disposto a dare la vita per lui». Arteta aveva sempre desiderato tornare all’Arsenal, ma quando il club gli ha offerto l’incarico di allenare la prima squadra maschile, nel 2019, ha avuto dei dubbi. Temeva di non essere pronto.

«Eravamo a metà stagione ed era il mio primo lavoro».

Allora andò da Guardiola a dirgli che non era sicuro di accettare l’incarico. Pep rispose:

«Sei pronto. Se non lo fai, ti prendo a calci in culo».