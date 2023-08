Amrabat, contatti diretti tra De Laurentiis e Barone

Calciomercato.it riporta che la trattativa non è semplice e il Napoli considera alta la richiesta della Fiorentina, ma Garcia preme per un rinforzo

Dopo l’affare Gabri Veiga, sfumato in dirittura d’arrivo per l’intervento dell’Arabia, sembra che Garcia abbia chiesto nuovi rinforzi a centrocampo. Secondo quanto riporta calciomercato.it il prescelto sarebbe Amrabat della Fiorentina. Al momento il Napoli, non ha presentato un’offerta ufficiale per il centrocampista marocchino, che ha già rifiutato proposte arabe.

Il centrocampista, a differenza di quanto avvenuto qualche stagione fa, verrebbe con enorme piacere a Napoli. Aurelio De Laurentiis non è il tipo che regala seconde chance, ma potrebbe fare un’eccezione. Il primo nodo, però, è legato al prezzo: il Napoli ritiene eccessivi i 35 milioni richiesti dalla Fiorentina.

La trattativa non è semplice poiché Barone ha fatto sapere di non volere né prestiti con diritto di obbligo di riscatto né contropartite tecniche. Il Napoli ha la cassa per fare un’operazione importante e vuole provare a regalare un ultimo colpo a Garcia. E in più dall’Inghilterra si parla di un interessamento del Manchester United per il calciatore

Ma secondo il giornalista Marco Giordano sui social

Nell’ultima settimana di mercato ci saranno nuovi contatti: il calciatore è in uscita dalla Fiorentina e si lavorerà per mitigare le pretese viola. Contatti diretti tra De Laurentiis e Barone

