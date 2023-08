Allegri furioso con Fenucci: «Ma cosa si lamentano! Che c’erano due rigori prima per noi!»

La ricostruzione di Tuttosport. Il tecnico livornese si sarebbe arrabbiato più per l’intervento dell’ad del Bologna che ha parlato per primo alle tv

Tuttosport ritorna sul post partita di Juventus-Bologna. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, non ha tenuto la conferenza stampa né ha parlato in tv. Un malore, anzi no stanchezza. Insomma fuga diplomatica.

Le cronache raccontano della furia di Max Allegri. Magari la pressione si sarà alzata un pochino. La colpa è dei suoi ragazzi, principalmente. Una Juventus che all’esordio all’Allianz Stadium non è riuscita ad esprimere lo stesso calcio visto a Udine.

Ad aumentare la frequenza cardiaca di Allegri però ha contribuito pure il Bologna, vittima chiara e lampante di un’ingiustizia arbitrale. Il quotidiano sportivo infatti ricostruisce gli attimi successivi al triplice fischio, quando le squadre si sono chiuse nei rispettivi spogliatoi:

“La rabbia di Max è in ogni caso più che comprensibile per un esordio casalingo molto diverso da come aveva in mente o due volte di «piccolo malore». Alcune voci raccontano di un Allegri sicuramente arrabbiato per il risultato, ma anche e soprattutto di quanto sarebbe successo qualche minuto dopo la fine della gara, nella forma, nella sostanza e nella tempistica. Qualcuno sostiene che l’allenatore bianconero non abbia apprezzato l’intervento dell’ad rossoblù Fenucci e pure il fatto che il dirigente abbia parlato per primo, protestando per l’arbitraggio. «Ma cosa si lamentano! Che c’erano due rigori prima per noi!», avrebbe esclamato Allegri, alterandosi parecchio, tanto da avere mal di testa e sentirsi poco bene, così da evitare di presentarsi davanti a tv e cronisti”.

Solo ricostruzioni e ipotesi, precisa Tuttosport. Ma se così fosse andata, la moviola dello stesso quotidiano torinese potrebbe fare chiarezza:

“Al 38’ Fagioli protesta per un tocco di mano di Lucumi su cross rasoterra di Weah in area. Tocco avvenuto però con la mano appoggiata a terra in una scivolata, dunque in posizione congrua e da non punire. Al 6’ st protesta Danilo, ancora per un tocco di braccio di Lucumi, anche stavolta non è punibile perché il rossoblù colpisce di faccia e solo dopo la palla carambola sul braccio“.

