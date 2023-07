Sky: «Su Osimhen nessuna novità, ma si decide per la fine del ritiro di Castel di Sangro»

L’inviato di Sky Sport al ritiro del Napoli a Dimaro, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Sky Sport 24

«Il prossimo rinnovo dovrebbe essere di un capitano in pectore, ovvero Mario Rui. Verrà allungato probabilmente un altro anno di contratto. Ovviamente quello che più importa ai tifosi è il rinnovo di Osimhen. Non ci sono news sul rinnovo del contratto nel 2025. Il suo agente Roberto Calenda ha lasciato il ritiro, ma le parti continueranno a sentirsi per trovare un’intesa. Ovviamente si presume entro la fine del secondo ritiro che ci sarà a Castel di Sangro. In questo senso ha parlato anche Rudi Garcia ai nostri microfoni. Ha detto che Osimhen vuole resta. E’ chiaro che vanno risolte anche altre situazioni di giocatori in scadenza di contratto come Zielinski e Lozano»