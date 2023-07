Osimhen, l’agente Calenda lascia Dimaro: si continuerà a lavorare nei prossimi giorni (Di Marzio)

Il giornalista scrive che ci sono stati passi in avanti rispetto a una settimana fa e che Garcia si sta spendendo per la permanenza di Victor

Oltre alla campagna acquisti, cominciata fino ad ora con il ritorno di Gollini in prestito dall’Atalanta, il Napoli deve fronteggiare anche la questione rinnovi. Uno tra tutti, quello del capocannoniere della Serie A 2022/23 Victor Osimhen, in scadenza nel 2025. L’agente del nigeriano Roberto Calenda era arrivato a Dimaro tre giorni fa per discutere con De Laurentiis e oggi ha lasciato Dimaro. Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Nelle ultime settimane il club azzurro ha quindi iniziato a trattare per il rinnovo del contratto del classe 1998, in scadenza a giugno 2025. Il suo agente Roberto Calenda dopo tre giorni di dialoghi con il presidente De Laurentiis e la dirigenza del Napoli ha lasciato il ritiro di Dimaro e ci sono stati passi in avanti rispetto a una settimana fa. Le due parti continueranno a lavorare nei prossimi giorni per trovare l’intesa entro la fine del ritiro di Castel di Sangro, con Garcia che si sta spendendo in prima persona per far sì che Osimhen resti a Napoli”.

