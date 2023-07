Samardzic al Napoli e Gaetano all’Udinese, possibile la trattativa tra i club (Gazzetta)

Il club friulano non ha mai mollato la pista Gaetano e il Napoli è in testa per Samardzic. Si parte da una valutazione di 25 milioni

Udinese e Napoli potrebbero aprire una trattativa che coinvolge Gaetano e Samardzic. L’Udinese, scrive la Gazzetta dello Sport, non ha mai mollato il centrocampista del Napoli, mentre il Napoli vuole da tempo Samardzic, valutato 25 milioni. I due club possono ragionare sui due giocatori per cercare un accordo che soddisfi entrambi. Tra l’altro i rapporti tra Pozzo e De Laurentiis sono sempre stati ottimi. La Gazzetta scrive:

“In attesa di quel che deciderà il Tucu Pereyra che si sta allenando a Udine, la città che ama, il club non ha mollato la pista Gaetano del Napoli. Ma adesso il dg Franco Collavino e il nuovo ds Federico Balzaretti devono cominciare a pensare alle cessioni. Lo hanno già fatto venerdì sera chiudendo la trattativa con il Fenerbahce per Rodrigo Becao, assistito dal procuratore Tercero e dal mediatore Ramalho. Il difensore brasiliano sembra essersi convinto ad accettare la bella offerta del club turco che, oltre a corrispondere 10 milioni di euro all’Udinese, propone quasi due milioni all’anno al calciatore per cinque anni. ma non è finita. L’Udinese che domani partirà per il ritiro austriaco (oggi prima amichevole nella sua Udinese Arena contro la Rappresentativa Carnica) di Bad Kleinkircheim ritroverà in Carinzia il talentuoso Lazar Samardzic che ha tanti estimatori. In testa c’è il Napoli con il quale si potrebbe imbastire la trattativa (si parte da 25 milioni) per portare in Friuli il jolly offensivo Gianluca Gaetano, un 2000 che ha bisogno di un minutaggio importante. Ma si valuta con attenzione anche la situazione di Beto che non ha più la clausola di 35 milioni. Ora si tratta, a un prezzo diverso”.

Qualche giorno fa il Corriere dello Sport scriveva di Samardzic.

“In Italia, per ora, c’è un solo nome che sembra abbia stregato De Laurentiis, indotto a riflettere su Lazar Samardzic (21 anni), un tedesco naturalizzato serbo che ricorda Zielinski e non solo perché gioca a Udine, la residenza originaria del polacco: il passo, l’incedere, la tendenza a personalizzare la giocata, la verticalità, la musicalità del palleggio ne fanno una tentazione, non ancora un’ossessione, pure perché la famiglia Pozzo ha sempre ambizioni legittimamente rilevanti. Ma questa è una strada, è già stata percorsa in passato e i rapporti personali, la stima, l’empatia tra i presidenti incidono e agevolano trattative apparentemente impossibili”.

ilnapolista © riproduzione riservata