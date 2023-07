Sacchi elogia l’Italia femminile: mai una Nazionale ha affrontato così l’Argentina (Gazzetta)

“L’Italia mi ha stupito: molto ben organizzata, pressing continuo ed efficace, ritmi altissimi, costante raddoppio delle marcature”

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta elogia la nazionale femminile che ha battuto 1-0 l’Argentina nella partita d’esordio dei Mondiali.

Non ricordo squadre italiane, intendo rappresentative nazionali, che abbiano affrontato in questo modo l’Argentina e questo va a tutto merito della squadra azzurra che è stata compatta sia nel primo sia nel secondo tempo, ha fatto un pressing continuo ed efficace, ha giocato a ritmi altissimi, ha raddoppiato costantemente le marcature e ha dimostrato di essere ben organizzata. È stato il ritmo a mandare in crisi l’Argentina.

Devo ammettere che le ragazze di Milena Bertolini mi hanno davvero stupito: hanno fatto vedere di essere in netta crescita, hanno mostrato generosità, aggressività e voglia di sacrificarsi e di mettere sotto l’avversario senza rinchiudersi nella propria area.

Una piccola lezione, insomma, che sarebbe utile anche per le rappresentative nazionali maschili. Se analizzo la partita mi sento di dire che il successo è strameritato. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, ma che ai punti avrebbe vinto l’Italia, le azzurre hanno avuto un approccio bellissimo nella ripresa. Io pensavo che abbassassero il ritmo, anche a causa della naturale stanchezza, e invece hanno spinto ancora di più sull’acceleratore. Ho ammirato una squadra che ha dato tutto, e quando uno dà tutto non gli si può rimproverare nulla.

