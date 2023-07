Osimhen è arrivato a Dimaro insieme al suo agente Roberto Calenda (Di Marzio)

L’attaccante ha raggiunto i compagni in ritiro. Insieme a lui anche l’agente per trattare il rinnovo con la società

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha raggiunto i suoi compagni e il nuovo allenatore, Rudi Garcia, in ritiro a Dimaro. Victor era atteso in virtù delle indiscrezioni sul rinnovo di contratto con il Napoli. Insieme a lui anche l’agente Roberto Calenda.

A scrivere dell’arrivo di Osimhen è Gianluca di Marzio su Twitter:

Questa mattina il Corriere dello Sport anticipava l’arrivo del nigeriano insieme al proprio agente per discutere con la società il rinnovo del contratto:

“Il Napoli e il suo manager, Roberto Calenda, nel frattempo trattano. Da un po’. Ma la questione non si è ancora sbloccata: non c’è accordo tra le parti, non è un segreto per nessuno, ma neanche polemica. Non ci sono guerre in atto, però distanza sì. Osi, comunque, arriverà oggi. E se le cose si metteranno in un certo modo, ovviamente, non è escluso che nei prossimi giorni possa scalare le Dolomiti anche Calenda”.

Rudi Garcia ha assicurato sulla permanenza in azzurro di Osimhen e il suo ruolo potrebbe essere fondamentale per questo scopo:

“Tanto, tantissimo farà il colloquio e anzi la chiacchierata tra un nuovo maestro e un allievo, un allenatore e un giocatore: Rudi e Osi, faccia a faccia. Al più presto, magari già oggi. Garcia ha avuto un’idea e l’ha trasmessa, ma il valore di un dialogo occhi negli occhi non ha prezzo”.

