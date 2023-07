Napoli, tanti nomi per sostituire Kim: in pole c’è Danso ma la situazione è ferma

Il piano B si chiama Kilman ma l’inglese costa almeno 40 milioni. L’austriaco 10 di meno. Gli altri nomi sono Sutalo, Lacroix, Mavropanos, Bijol e Scalvini

Quest’anno la squadra da battere sembra essere il Napoli. La vittoria del campionato le ha assegnato lo status di favorita per la prossima stagione alle luce anche delle prime scelte di Garcia che sembra voler percorrere le orme di Spalletti cambiando poco e in corso d’opera.

La squadra, con il mercato ancora aperto, non è poi cambiata così tanto. Le certezze ci sono. I vari Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Di Lorenzo, Meret e tanti altri. Un nome però manca all’appello ed è quello di Kim.

Per come ha lasciato Napoli, la cessione del sudcoreano lascia un po’ d’amaro in bocca ma fin da quando le voci sul suo approdo al Bayern erano, appunto, solo voci, De Laurentiis si è messo alla ricerca di un degno erede.

Tra giugno e luglio la lista di nomi per il post-Kim si è via via ampliata. Si parla di Danso, poi Kilman e anche di Sutalo e Lacroix.

Per il centrale del Lens, stando alle ultime voci di mercato, mancherebbe solo l’accordo con il club francese. Il giocatore infatti non vuole rinnovare il suo contratto ed è attratto dalla corte di De Laurentiis. Il Lens chiede almeno 30 milioni per, secondo il Guardian, il miglior difensore della Ligue 1 (40 presenze, un gol e tre assist nella scorsa stagione). Il quotidiano inglese lo ha descritto così: “astuto, proattivo, fisico, mobile e giovane, visti i soli 24 anni“. Lui non vuole arrivare allo scontro con il club ma aspetta una mossa dal Napoli. Inoltre è la prima scelta di Rudi Garcia.

Se dovesse fallire il piano A, De Laurentiis ha pronto il piano B (anche quello C, D e oltre). Si chiama Kilman e gioca nel Wolverhampton. 37 presenze quest’anno e tre gialli per l’inglese di origini ucraine. Il 26 enne ha grandi margini di miglioramento ma ha già stupito in Premier League, tanto che per strapparlo alla Premier, i Wolves chiedono più di Danso, almeno 40 milioni.

C’è anche la soluzione che porta al croato Sutalo, vecchia conoscenza della Serie A. Oggi alla Dinamo Zagabria, il 23enne potrebbe essere l’alternativa a Danso e Kilman. Su di lui però che anche la Fiorentina. Vale circa 25 milioni ma per strapparlo alla Dinamo basterebbero 15/20 milioni.

Maxence Lacroix, 23 anni, francese del Wolfsburg è un altro nome accostato al Napoli. Anche lui alto 1,90, ha il contratto in scadenza nel 2025, in Bundesliga ha giocato quest’anno 24 partite segnando anche un gol contro l’Eintracht. La valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 17 milioni ma il Wolfsburg potrebbe spingersi a chiedere 20/25 milioni.

Tra gli altri nomi che sono un po’ usciti di scena in queste settimane ci sono Mavropanos dello Stoccarda, Bijol dell’Udinese e Scalvini dall’Atalanta. A parte i conosciuti della Serie A, il greco dello Stoccarda sembra essere il mix giusto tra potenza e affidabilità. Il 25 enne ha giocato in totale 34 partite nella scorsa stagione, saltandone sei tra infortuni e squalifiche.

Il ritiro del Napoli a Dimaro è finito e presto gli azzurri si ritroveranno a Castel di Sangro per completare la preparazione della stagione. I tifosi, ma soprattutto Rudi Garcia, spera di avere prima del 28 luglio l’erede di Kim e tutto lascia pensare che sarà proprio l’austriaco del Lens, Kevin Danso.

