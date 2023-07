Meret completamente fuori posizione sul gol di Puletto della Spal (Corsport) – VIDEO

Punizione dopo la linea di centrocampo, Meret era lontano dalla porta, non se l’aspettava. Puletto ha appena 19 anni

Meret ha incassato un gol da cinquanta metri da Puletto della Spal. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Due: il primo lo segna Filippo Puletto per la Spal e sa di sogno vero, una di quelle cose da ricordare per sempre, anche oltre la fine di una carriera appena cominciata: ha 19 anni, giocava con la Primavera fino a qualche mese, ha esordito in B il 6 maggio con il Palermo in trasferta e ieri ha sorpreso Meret da una cinquantina di metri. Su punizione: se Victor Hugo Morales avesse fatto la telecronaca, avrebbe potuto rispolverare il mitico “barrilete cosmico” (chiedendo il permesso a Diego, certo).

al 18′ è Puletto a conquistare gli applausi del pubblico: punizione dopo la linea di centrocampo, tutto spostato a destra, e missile sul palo lontano che sorprende di brutto Meret. Completamente fuori posizione, lontano dalla porta: non se l’aspettava.

ilnapolista © riproduzione riservata