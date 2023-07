Mbappé, dal Qatar l’ordine di offrirgli un miliardo di euro: un contratto a vita col Psg

Su Defensa central: “diventerebbe uno degli atleti più pagati di tutti i tempi, sarebbe escluso da qualsiasi futuro rinnovo”

Mbappé è al momento il gioiello del Paris Saint-Germain. Non ci sono dubbi, lo sappiamo tutti che si tratta di un giocatore senza valore, perché un fenomeno non può avere un prezzo. Per questo, il Paris fa il possibile pur di non vederlo andare via. Tuttavia, la squadra ignora che ci possa essere qualcosa oltre il denaro e da per scontato che un assegno in bianco sia la risposta.

Su Defensa Central ci sono i dettagli dell’offerta assurda per convincere il francese:

“Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Psg, ha un’ultima offerta che potrebbe convincere Kylian Mbappé a prolungare la sua permanenza al Parc des Princes. Nel caso in cui firmasse questa proposta di mega-contratto direttamente dal Qatar, l’attaccante di Bondy diventerebbe uno degli atleti più pagati di tutti i tempi, poiché la cifra totale che l’entità capitale di gala gli offrirebbe si trova a 1.000 milioni di euro”.

Un migliaio di milioni. Un miliardo pur di tenere il suo gioiello in un castello fatto di soldi. Tuttavia, era già stato dato al giocatore una scadenza per una decisione finale. L’investimento dei francesi, invece, vuole far credere che non ci sia bisogno di aspettare. O che più si aspetta, peggio è.

“Questa è la cifra che il Psg è disposto a ‘sacrificare’ per garantire la continuità della sua stella di punta . Ora, una tale somma di denaro verrebbe distribuita sul contratto più lungo mai visto nel calcio europeo d’élite, della durata compresa tra 10 e 11 anni. Mbappé avrebbe un contratto praticamente a vita con l’entità capitale di gala e sarebbe escluso dai colloqui di rinnovo o dalle possibili “riforme” della rosa che vengono effettuate in quel periodo di tempo”.

