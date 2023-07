Mbappé è pronto a sedersi in panchina fino alla fine del suo contratto col Psg

Secondo SkySports UK l’attaccante non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto ed è pronto a farsi pagare l’intera stagione anche senza giocare

Dopo l’annuncio del Psg di aver deciso di lasciare a casa Mbappé per la tournée in Asia e la conseguente minaccia di lasciarlo in panchina per l’intera stagione, se non si deciderà a firmare il rinnovo, è arrivata la reazione dell’attaccante.

Dall’Inghilterra SkySports riporta che Mbappé è pronto a sacrificare la sua stagione restando in panchina, ma non ha intenzione di cedere alle pressioni del Psg

Tuttavia, la reazione immediata di Mbappé a quella che è pronto a sedersi in panchina e non giocare al PSG fino alla fine del suo contratto la prossima estate. Essere capitano della Francia e gli euro in arrivo la prossima estate non alterano il suo pensiero. È disposto a sacrificare una stagione e non c’è niente che il PSG possa fare al riguardo. È pronto a vedere il loro bluff per vedere chi sbatte le palpebre per primo. Secondo SkySports dunque il Psg sarà costretto a continuare a pagargli il salario pur tenendolo in panchina per tutta la stagione, perché l’attaccante non se ne andrà quest’estate.

