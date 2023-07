La giornata di calciomercato (Live): Il Psg molla Vlahovic (costa troppo), il Barcellona su Chiesa

Inzaghi vuole Sommer prima della tournée, Marotta e Ausilio pronti ad accontentarlo. L’Atalanta chiede 90 milioni per Hojlund

La giornata di calciomercato di oggi giovedì 20 luglio:

Ore 15:35 – Il Psg ha offerto 30 milioni per Bernardo Silva, il City ne chiede minimo 100 (Tmw)

Un’offerta di circa 30 milioni di euro che il City ha considerato totalmente insufficiente. Bernardo Silva vorrebbe giocare in Spagna, ma non è ancora arrivata nessuno offerta dalla Liga. Parigi però potrebbe essere la soluzione. Il Psg non ha fretta in questo reparto, quindi non spinge per l’acquisto del portoghese.

Ore 14:30 – Il Psg molla Vlahovic e vira su Gonçalo Ramos. Il Barcellona su Chiesa

Secondo Sport Mediaset, il Psg non punta più su Vlahovic. L’attaccante della Juventus costa troppo e i parigini adesso puntano l’attaccante del Benifica, Gonçalo Ramos. Il Psg sta preparando un’offerta da 70 milioni per il portoghese.

Nel frattempo Giuntoli discute con i catalani di Kessi e anche di Chiesa. Il Barça sarebbe interessato all’italiano.

Ore 14:20 – L’Inter accelera per Sommer, Inzaghi lo vuole per la tornée

Inzaghi ha fretta, Sommer è l’obbiettivo principale prima dell’attaccante. I club non hanno trovato ancora l’accordo ma Ausilio e Marotta sono pronti ad accontentare il proprio allenatore pagando la clausola di 6 milioni.

. @Inter, per #Sommer si prosegue cercando l’intesa col @FCBayern per evitare di pagare la clausola: l’accordo tra i club non è ancora stato raggiunto. Nella peggiore delle ipotesi i nerazzurri pagherebbero la clausola da 6 milioni di euro — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 20, 2023

Ore 13:30 – Arthur alla Fiorentina, la Juve pagherà l’ingaggio del giocatore. I Viola parteciperanno con i bonus

Arthur rimane in Serie A, va alla Fiorentina. Prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 più bonus. Scrive Pedullà che sarà la Juve a pagare l’ingaggio del giocatore (5,5 milioni più bonus a stagione), con un contributo della Fiorentina attraverso i bonus legati al rendimento. “La Juve era stata disponibile a partecipare inizialmente per il 70-75 per cento. Italiano spingeva per averlo“.

Ore 13:20 – L’Atalanta chiede 90 milioni per Hojlund, lo United potrebbe alzare l’offerta (Tmw)

L’ultima offerta dello United è di 70 milioni ma la Dea spara alto. L’Atalanta non ha la necessità di vendere e quindi cederebbe i suoi uomini migliori sono di fronte a offerte fuori mercato

Ore 11:00 – Retegui al Genova, questione di dettagli

Secondo Gianluca Di Marzio, l’attaccante dell’Italia è sempre più vicino al Genoa. L’offerta da 15 milioni, compresi i bonus, verrà formalizzata nelle prossime ore. In 48 ore si potrebbe chiudere l’affare.

#Calciomercato | @GenoaCFC, ore decisive per l’arrivo di #Retegui. Oggi il club formalizzerà un’offerta ufficiale, da oltre 15 milioni (bonus compresi)

https://t.co/4p2dcFjdS9 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 20, 2023

