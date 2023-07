Kilman e Danso costano troppo, il Napoli intensifica i contatti con Mavropanos

Su CorSport e Gazzetta. Per il centrale dello Stoccarda basterebbero 15 milioni. Il Napoli lo segue dalla scorsa primavera, quando ci fu un’apertura al trasferimento.

Kilman e Danso costano troppo e allora il Napoli ha intensificato i contatti con il greco dello Stoccarda, Mavropanos. Ne scrivono Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport.

Il Corriere dello Sport scrive:

“Il Napoli insiste nella caccia al difensore, all’uomo che dovrà colmare il vuoto lasciato da Kim, ma il cerchio non si stringe. O meglio, il muro dei club proprietari dei profili individuati è alto, spesso molti milioni di euro: i 22 offerti al Lens per Danso non sono stati ritenuti sufficienti; i 35 offerti a Wolverhampton per Kilman, altrettanto. E così, in queste ore, è rispuntato il terzo colosso: Konstantinos Mavropanos, il greco. Dello Stoccarda: intensificati i contatti”.

Mavropanos ha 25 anni e costi più contenuti degli altri difensori in lizza. Ecco perché ha recuperato terreno nella lista dei difensori allo studio del Napoli per il post Kim, superando Kilman e Danso.

“Ha recuperato molto terreno, sta scalando posizioni, è lui la prima alternativa ai profili considerati deluxe. Facciamo più adatti al modo di giocare della squadra. A Kilman e Danso”.

Anche la Gazzetta dello Sport scrive della scalata di posizioni di Mavropanos nelle preferenze del Napoli.

“Il diktat che il presidente ha trasmesso a Mauro Meluso e al resto dell’area sportiva è piuttosto chiaro: valutare senza fretta le varie opportunità, per scovare la migliore. Allo stato attuale, un’ipotesi maggiormente percorribile in fatto di costi è rappresentata da Mavropanos (1997) dello Stoccarda. I primi approcci con l’agente del difensore, condotti da Giuntoli e Micheli, risalgono già alla scorsa primavera e c’erano stati segnali di apertura al trasferimento. Nelle ultime ore sono stati intensificati, perché il tempo stringe e Rudi Garcia vorrebbe conoscere il quarto centrale durante il ritiro di Castel di Sangro. Per il greco dovrebbe essere necessario un esborso minore, in linea con i 15 milioni destinati al nuovo innesto nel ruolo”.

