Kane: domani una delegazione del Bayern incontrerà il presidente del Tottenham (Guardian)

Il Bayern Monaco torna all’attacco per Harry Kane. Il Guardian scrive che domani una delegazione di dirigenti del club tedesco volerà a Londra per parlare con il presidente del Tottenham, Daniel Levy. Ma la situazione è complicata dal fatto che su Kane c’è ancora l’interesse del Paris Saint-Germain, con Al Khelaifi che ha ottimi rapporti con Levy e con un intermediario di lusso che lavora all’operazione: Pini Zahavi.

Kane non ha alcuna voglia di unirsi al Psg, scrive il Guardian, ma la presenza del club parigino crea un mercato artificiale per l’attaccante su cui sicuramente Levy farà leva.

La delegazione del Bayern a Londra sarà composta dall’amministratore delegato, Jan-Christian Dreesen e dal direttore tecnico Marco Neppe. I due sono rimasti a Monaco mentre il Bayern è in Giappone per il tour in Asia proprio con l’idea di lavorare all’affare Kane.

Il Bayern ha offerto prima 70 milioni di euro più bonus, poi ha alzato l’offerta a 80, sempre bonus esclusi. Non è ancora la cifra chiesta da Levy, però. Ora si aspetta un rilancio.

“Si ritiene che siano pronti a offrire 100 milioni di euro, che infrangerebbero il loro precedente esborso record: gli 80 milioni di euro che hanno pagato per prendere Lucas Hernández dall’Atlético Madrid nel 2019. Non è chiaro se sarebbe sufficiente. E, come più volte ribadito, siamo ancora solo a luglio. Il Bayern è convinto di avere la volontà del giocatore di unirsi a loro. Lo ha detto questo mese il loro presidente onorario, Uli Hoeness. Si sarebbero persino schierati per ottenere Kane la prossima estate come parametro zero se non fosse stato possibile concordare un compenso per lui durante questa finestra”.