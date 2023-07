Juventus, niente amichevole con il Barcellona: gli spagnoli decimati dalla gastroenterite

L’amichevole tra Barcellona e Juventus che avrebbe dovuto giocarsi stanotte alle 4,30 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, è stata cancellata a causa di un virus intestinale che ha colpito una grande parte dello spogliatoio del Barcellona. Più della metà della squadra catalana è fuori uso, dunque non sarà possibile disputare l’incontro.

Proprio il Barcellona ha ufficializzato l’annullamento dell’amichevole con la Juventus con una nota pubblicata sul suo sito:

“FC Barcelona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale”.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023