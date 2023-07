Il Psg negozia con gli avvocati di Mbappé la sua partenza dal club (Le Parisien)

Il club crede che l’opzione del rinnovo del francese sia al momento altamente improbabile. Si cerca di incoraggiarlo ad accettare le offerte del mercato

Tra Mbappé e Psg è rottura, con il club parigino che ha escluso l’attaccante dalla tournée in Giappone ed è pronto ad escluderlo anche dalla Champions League. Le Parisien scrive che l’atmosfera, al Psg, è bollente. La scelta del club di escludere Mbappé dalla tournée, “tanto brutale quanto inaspettata, ha provocato una vera e propria esplosione, anche tra i suoi compagni di squadra”.

Al-Khelaifi vede la decisione di Mbappé di non rinnovare come un vero e proprio tradimento. E’ sconvolto. Mentre oggi Mbappé era sorridente a firmare autografi dopo l’allenamento.

“Quest’immagine simboleggia perfettamente la rottura tra Mbappé e il suo datore di lavoro”.

Se Mbappé andrà avanti nella decisione di non rinnovare fino al 31 luglio, Al-Khelaifi lo metterà sul mercato e non esiterà a fare a meno dei suoi servizi durante la prossima stagione. Un vero e proprio braccio di ferro.

“Kylian Mbappé è ormai il padrone del suo destino e anche se il club parigino gli indica chiaramente la porta d’uscita, non può forzare la mano o costringerlo a lasciare la capitale quest’estate”.

Mbappé potrebbe andare incontro ad una stagione fuori rosa. La accetterà con le Olimpiadi di Parigi in programma la prossima estate?

Le Parisien scrive che i dialoghi tra il club e gli avvocati di Mbappé sono ripresi per negoziare un’uscita dal club.

“I leader parigini e il clan Mbappé non avranno altra scelta che riunirsi attorno a un tavolo per cercare di trovare un risultato adatto a entrambe le parti. Secondo fonti vicine al club, le discussioni sono recentemente riprese tra il club e gli avvocati dell’internazionale francese per negoziare un’uscita. Il Psg dice che è aperto agli scambi in ogni caso. Le discussioni tra il presidente Nasser Al-Khelaifi e il campione del mondo erano in stallo da diverse settimane, ma i contatti sono stati rinnovati per cercare di far cambiare idea al giocatore e incoraggiarlo ad ascoltare le offerte dei pretendenti che si sono già avvicinati a Parigi”.

La possibilità che Mbappé rinnovi con il Psg è “altamente improbabile oggi”. “I telefoni si surriscalderanno ancora e le notti estive rischiano di essere roventi a Parigi”.

ilnapolista © riproduzione riservata