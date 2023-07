Garcia: «Osimhen l’ho sentito, vuole rimanere. Maxime Lopez non ci interessa»

Il tecnico in conferenza: «Kim non ci sarà nel nuovo Napoli. A Sinatti ho chiesto di rimanere, lui ha preferito di no»

L’allenatore Rudi Garcia ha detto: «Kim non sarà nel Napoli, Maxime Lopez non ci interessa».

«Di De Laurentiis mi è piaciuta l’ambizione. Se abbiamo ambizione dobbiamo avere una grande squadra come l’anno scorso, con meno giocatori che se ne vanno. A parte Kim vorrei tenere tutti gli altri, poi vediamo se ci sono posti dove raddoppiare per qualità o se ci sono alcuni profili che si possono aggiungere alla rosa. Prendere tanti giovani, anche alcuni non conosciuti e trovarne qualcuno di grande qualità, ad esempio Maxime Lopez, che però non è il profilo che cerchiamo dunque non si unirà alla squadra».

«Osimhen l’ho sentito, non seguo i social, ma se ha dichiarato amore per la maglia posso assicurare che vuole rimanere e fare ancora grandi cose».

Sinatti.

«Gli ho proposto di restare e lavorare con noi, ma dopo alcune riflessioni mi ha detto che non aveva più le energie e non gli andava di rimanere. E’ un peccato perché io quando arrivo so che c’è qualità e gente che conosce il club e i giocatori e che ci può far guadagnare tempo, ma rispetto la sua decisione».

