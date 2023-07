Dopo Messi, a Miami va a giocare anche il figlio di Renzi

Va nella squadra sportiva universitaria. Repubblica lo descrive così: “Renzi Jr, classe 2001, attaccante da area di rigore, bel fisico, bomber”

Il figlio di Matteo Renzi, Francesco, 22 anni, andrà a provare a fare il calciatore in America. Come riportato da Repubblica Firenze:

“Dopo una trafila tra le varie squadre italiane e tanti gol un po’ in tutte le categorie, dal settore giovanile ai dilettanti, ha infatti deciso di cimentarsi in una sfida calcistica oltreoceano, firmando per la Fiu Men’s Soccer, la squadra sportiva universitaria intercollegiata della Florida International University. Una scelta che si lega alla voglia di unire l’aspetto sportivo con lo studio e un percorso accademico in America”.

Prosegue Repubblica:

“Francesco, classe 2001, del resto con il calcio ha sempre avuto un buon rapporto: attaccante da area di rigore, bel fisico, abile a segnare – cosa non da poco per chi fa il centravanti – è cresciuto calcisticamente nell’Affrico, società di riferimento a Firenze. A Campo di Marte tutta la trafila del settore giovanile, prima della grande occasione, l’Udinese. Con i friulani un assaggio di calcio professionistico, prima del ritorno tra i dilettanti in Toscana: Pistoia, Prato, Poggibonsi e di nuovo Prato. La gavetta dell’interregionale fatta di campi fangosi, avversari tosti. In una sfida contro la Pro Sesto quando giocava a Pistoia fu marcato dal figlio maggiore di Paolo Maldini, Christian”.

“Per non farsi mancare niente ha vinto da capocannoniere anche la Facol Cup, torneo organizzato dall’Università di Firenze che mette di fronte tutte le facoltà dell’ateneo fiorentino. Adesso la sfida di studio ma anche sportiva in America: a Miami, nella città che da poco ha salutato l’avvento di Messi nel calcio Usa, Renzi è pronto ad abbracciare la causa delle Panthers, campioni in carica dello scorso campionato 2022. Il debutto il 24 agosto prossimo contro l’Oregon State University”.

