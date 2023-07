Difensore centrale, il Napoli cerca soluzioni più economiche: torna Sutalo (Gazzetta)

23enne croato della Dinamo Zagabria. Ha meno fisicità ma è più bravo a palleggiare. Garcia aspetta apparentemente senza troppa ansia

Il Napoli continua a essere alla ricerca del difensore centrale dopo la partenza di Kim. Il Lens ha sparato troppo alto per Danso, lo Stoccarda vuole 25 milioni per Mavropanos. Scrive la Gazzetta che sta tornando in auge Sutalo.

Il Napoli ha ringraziato ed è tornato a riflettere, cercando soluzioni più economiche, magari qualcuno che abbia già conosciuto in passato la Serie A. E l’ultima idea riporta a Josip Sutalo, 23enne croato della Dinamo Zagabria. Sutalo ha meno fisicità degli altri, è meno abituato ad aggredire l’attaccante alle spalle, a “montargli addosso” come diceva Spalletti. Ma con Garcia servono altre caratteristiche, magari proprio l’eleganza e l’abitudine a palleggiare di Sutalo, ragazzone comunque tosto, difficile da superare. La Dinamo ha rispedito al mittente l’offerta da 15 milioni dell’Ajax, ma almeno ha scoperto un po’ le carte. Il Napoli sa che dovrà offrire di più – magari 20 – per iniziare il dialogo.

Garcia intanto aspetta, apparentemente senza grossa ansia ma in fondo è il primo che vorrebbe risolvere al più presto il rebus difensore.

