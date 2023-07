Al Napoli mancano ancora una valida alternativa ad Anguissa e un vice Lobotka (Gazzetta)

Con lo slovacco e Elmas fuori causa, contro l’Hatayspor dietro al tridente titolare c’erano solo Demme e il giovane Coli Saco, serve un piano B

La Gazzetta dello Sport analizza i vari reparti del Napoli dopo l’amichevole vinta contro l’Hatayspor a Castel di Sangro. L’attacco si conferma una forza, con Osimhen e Kvaratskhelia che “già incantano”, Simeone che “si conferma riserva di lusso, fondamentale per essere competitivi in tutte le manifestazioni della prossima stagione” e Raspadori che “prova a ritagliarsi un posto tra i titolari da trequartista nel 4-2-3-1 (possibile piano B per la stagione?)”. Ma l’assenza contemporanea di Lobotka ed Elmas ha mostrato una discreta lacuna a centrocampo.

La rosea scrive:

“Premessa: difficile parlare di qualcosa che non va in fase di preparazione. Ancor di più lo è dopo un sonoro 4-0 che ha visto il Napoli dominare i turchi dell’Hatayspor e mostrare una condizione nettamente migliore rispetto all’ultima uscita a Dimaro, nella quale aveva pareggiato 1-1 contro la Spal. Detto questo, il sovraccarico al ginocchio che ha costretto ai box Lobotka ha messo in evidenza come la coperta azzurra in mezzo al campo sia al momento corta, vista la concomitante assenza di Elmas (fermo per affaticamento). Dietro al tridente titolare, infatti, ieri c’erano solo Demme e il giovane Coli Saco: manca ancora un’alternativa di valore ad Anguissa (che farà la Coppa d’Africa e Ndombele non c’è più) e un vice Lobotka vero, visto che Demme sembra destinato ad altri lidi. L’esperimento di Raspadori mezzala è durato poco: Jack lì è sprecato, giusto alzarne il raggio d’azione e portarlo sulla trequarti, dove può far male alla difesa avversaria. Ma allora per il piano B (4-2-3-1) serve per trovare nuovi equilibri. E nuove alternative. Ma va preparato al meglio per poterlo utilizzare al meglio”.

