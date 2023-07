A Bola, lo Sporting non si arrende per Zanoli

Il club portoghese attende di conoscere la scelta di Garcia: se Zanoli sarà il vice Di Lorenzo resterà in azzurro, in caso contrario si aprirà la strada ad un nuovo prestito

Sebbene in Italia si sia convinti che il Napoli abbia rifiutato definitivamente l’offerta dello Sporting Lisbona per il giovane difensore, Alessandro Zanoli, in Portogallo le voci insistono.

Il giornale sportivo A Bolt conferma che lo Sporting Lisbona è consapevole che non sarà facile prendere Alessandro Zanoli , ma non si arrende e continua a provare. La loro offerta è quella di un prestito l’esterno con opzione di riscatto al termine della stagione 2023/2024.

“Ci sono ancora diversi ostacoli da superare, con lo Sporting che attende di conoscere la scelta definitiva di Garcia: se Zanoli sarà il vice Di Lorenzo resterà in azzurro, in caso contrario si aprirà la strada ad un nuovo prestito”.

Intanto, Ivone de Franceschi, 49 anni, calciatore storico dello Sporting ha parlato di Zanoli

«È uno dei talenti più promettenti del giovane calcio italiano. Non è un De Franceschi ma è senza dubbio un buon giocatore!»

ilnapolista © riproduzione riservata