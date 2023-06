La creativa costruzione dal basso di Kim farà bene al Bayern e soprattutto a Kimmich (Sueddeutsche)

Kimmich riceverà finalmente supporto da dietro: in fase di costruzione Kim è molto più creativo di Lucas Hernández o Matthjis de Ligt

In Germania sono contenti per l’arrivo ormai prossimo di Kim al Bayern Monaco. La Sueddeutsche ne scrive confermando quanto annunciato già da Fabrizio Romano, ovvero che esiste un accordo tra il difensore centrale del Napoli e il club tedesco. Appena sarà ufficiale l’addio di Lucas Hernandez, il Bayern ufficializzerà l’arrivo di Kim. Un affare economicamente vantaggioso, scrive il quotidiano tedesco, visto che il Bayern dovrà spendere per Kim poco di più di quanto probabilmente guadagnerà per Hernández.

La Sueddeutsche scrive che mancano tre cose alla conclusione del trasferimento di Kim al Bayern:

“il giocatore deve ancora completare il suo servizio militare in Corea del Sud; i suoi agenti devono essere soddisfatti in un modo che vada bene non solo per gli agenti, ma anche per il Bayern; Hernández deve andare via. Quest’ultima condizione non è più questione di settimane, ma di ore. Ieri Hernández era già in viaggio per Parigi per un controllo medico e il suo contratto dovrebbe essere firmato a breve”.

L’arrivo di Kim gioverà al Bayern tutto, ma soprattutto aiuterà anche Joshua Kimmich: “finalmente otterrebbe di nuovo un aiuto nella fase di costruzione del gioco“, scrive la Sueddeutsche.

“Kim farebbe bene al sistema immunitario della squadra, rafforzerebbe non solo la difesa, ma anche lo spirito di resistenza, nella sua veste di mostro. Allo stesso tempo, i proprietari del club farebbero anche un favore al loro allenatore e al loro giocatore più importante”.

Ovvero Kimmich, appunto.

Con Kim la linea difensiva sarebbe più bassa, con una “resilienza indiscussa” come ha avuto modo di provare chiunque abbia mai giocato contro di lui, scrive il quotidiano tedesco.

“E anche il centrocampista Joshua Kimmich sarebbe un uomo più felice. Da quando Thiago e David Alaba hanno lasciato il Bayern, Kimmich è sempre stato un po’ solo quando ha cercato di portare il gioco del Bayern da dietro in avanti, il che ha incoraggiato vari avversari, soprattutto in Bundesliga, a coprire semplicemente il centrocampista difensivo Kimmich. Ora Kimmich potrebbe finalmente ottenere di nuovo supporto da dietro, il gioco di costruzione di Kim è considerato molto più creativo di quello di Lucas Hernández o Matthjis de Ligt”.

“Kim & Kane per la mentalità, Kim & Kimmich per il gioco di costruzione, ecco come potrebbe essere in un mondo ideale”.

