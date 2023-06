Garcia si giocherà il suo primo trofeo (la Supercoppa) senza Osimhen e Anguissa (CorSport)

I due giocatori del Napoli saranno impegnati in Coppa d’Africa, tra gennaio e febbraio. La Supercoppa è in programma a inizio gennaio

Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si giocherà il suo primo trofeo, la Supercoppa italiana, senza Victor Osimhen e Zambo Anguissa: entrambi saranno impegnati, nello stesso periodo, in Coppa d’Africa. Il Corriere dello Sport oggi ne scrive.

“Victor Osimhen lascerà (quasi) sicuramente il Napoli dopo Natale. Verosimilmente prima della Final Four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita tra il 4 e l’8 gennaio 2024 e della ripresa del campionato: la

Nigeria, infatti, si è qualificata domenica alla prossima edizione di Coppa d’Africa, in agenda dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024 in Costa d’Avorio”.

Certo, Osimhen potrebbe lasciare il Napoli anche in estate, se arrivasse un’offerta imperdibile sul mercato. Ma comunque, lascerà la squadra per un mese tra gennaio e febbraio.

“salterà la Supercoppa con Inter, Lazio e Fiorentina. Garcia, a conti fatti, si giocherà il primo trofeo senza il suo centravanti d’oro e senza il suo Anguissa: non è il massimo, certo, ma il tempo e il mercato sono dalla sua”.

La Coppa d’Africa non è un problema solo del Napoli, sono tante le squadre interessate. Il CorSport le elenca.

“L’Atalanta saluterà Lookman (Nigeria) e Boga (Costa d’Avorio); la Roma, dicevamo, N’Dicka e Aouar, l’altro neo acquisto, un alfi ere dell’Algeria; il Bologna, invece, Barrow (Gambia); nella Fiorentina ci sono Kouame (Costa d’Avorio) e – fino a nuovo ordine di mercato – Amrabat (Marocco); nella lista del Milan compare Bennacer (Algeria) e in quella dell’Inter potrebbe esserci Onana (Camerun), se ricomporrà la frattura con Eto’o e la federazione del Camerun e se non andrà via, certo. La Salernitana, oltre a Dia, ha in rosa anche Bronn (Tunisia), Troost-Ekong (Nigeria) e Lassana Coulibaly (Mali), mentre Singo (Costa d’Avorio) e Ola Aina (Nigeria) sono le fasce volanti del Torino e Ceesay (Gambia) e Banda (Zambia) ossigeno d’attacco per il Lecce. Ad oggi la storia è questa, grosso modo”.

ilnapolista © riproduzione riservata