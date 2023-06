Al Napoli serve una grande Champions per entrare nel ricchissimo Mondiale per club (Gazzetta)

Nel 2025. L’Italia ha due posti, conta il ranking. Napoli quarto dietro Inter, Juve e Milan. La Juve è ferma, Milan 6 punti avanti, pesa l’eliminazione di quest’anno

Il ricco Mondiale per club, fortemente voluto dalla Fifa, debutterà nel 2025. Ne scrive la Gazzetta. Al momento il Napoli è fuori e deve recuperare ranking su Milan e Juventus per sperare di entrare. Deve recuperare sei punti sul Milan e diciotto sulla Juventus che però non disputerà la prossima Champions e quindi resterà ferma. Con una grande Champions, il club di De Laurentiis potrebbe fare il grande colpo. Purtroppo pesa molto l’occasione perduta quest’anno con l’eliminazione nei quarti da parte del Milan (che ha così preso vantaggio) e l’Inter che ha raggiunto la finale.

Scrive la Gazzetta:

Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma a Zurigo lavorano da anni a questo progetto lanciato da Infantino e Boban (quando lavorava alla Fifa): il montepremi della prima edizione dovrebbe aggirarsi sui 2,5 miliardi, circa 2 dovrebbero essere distribuiti alle 32 finaliste (il resto per spese e solidarietà). Il campione potrebbe incassare una cifra vicina ai 100 milioni, come per una Champions, guadagnati in un mese. Un buon torneo potrebbe valere una cinquantina di milioni. Oltre all’Inter può entrare un’altra italiana: Juve, Milan e Napoli si contendono il posto prezioso per prestigio e bilancio.

Il torneo è quadriennale. Si comincia negli Usa tra giugno e luglio 2025: formula con 8 gruppi da 4 squadre, le prime 2 passano ai quarti e avanti così fino alla finale. L’Europa qualifica 12 squadre: le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio.

Sono sicure Chelsea, Real Madrid e City (campioni). Grazie al ranking, anche il Bayern (84 punti) è di fatto dentro. Psg (66) e Inter (60) sono le prime inseguitrici: una buona Champions — intesa come passaggio agli ottavi — darebbe loro la sicurezza aritmetica di partecipare. Con i campioni 2024 arriviamo a 7 squadre. Ne mancano 5. Al momento la classifica è questa: Benfica 49, Juve 47, Porto 45, Borussia 44, Barcellona 42.

Intanto un campionato non può portare più di due squadre (a meno che non abbia tre o quattro campioni): il Liverpool ha un coefficiente vicino a quello del Bayern ma, con Chelsea e City già qualificate, è out. E poi la prossima Champions cambierà comunque la classifica. Il Milan (35 punti) e il Napoli (29) possono superare i bianconeri e lottare per l’altro posto italiano in teoria disponibile, ma devono guardarsi almeno da Lipsia (39), Siviglia (36) e Salisburgo (30). Missione più difficile per la Lazio che è a quota 21 punti. Per dare un’idea: vincere la Champions assegna fino a 38 punti.

E la Juve?

La Juve, con 47 punti, oggi sarebbe qualificata negli Usa. Ma il prossimo anno non potrà migliorare il suo coefficiente perché l’indicazione Fifa (non esiste ancora un regolamento dettagliato) è che valgano soltanto i punti ranking conquistati in Champions, non quelli in Europa e Conference.

